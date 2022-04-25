قصص الناجين من الحروب الجوية الأمريكية

كثير من الغارات التي أودت بحياة المدنيين خلفت وراءها ناجين ما زال بعضهم يعاني إلى اليوم من الإصابات والإعاقات, وبعضهم يصارع أسئلة بلا جواب عن سبب استهدافهم هم أو ذويهم. ووفقا لتقييمات ما بعد الغارات التي أجراها الجيش الأمريكي, أصيب البعض بسبب معلومات استخباراتية خاطئة, والبعض بسبب الانفجارات الثانوية, والبعض لأن واضعي الخطط في الجيش قدروا أن هذا العدد من الضحايا المدنيين مقبول. لم يتواصل الجيش الأمريكي مع الناجين لتقديم تفسير أو لصرف تعويضات لهم.
حسن عليوي محمد سلطان
Date de fin : 29 juillet 2016
المكان : حي الكفاءات الثانية، شرق الموصل
عدد الضحايا المدنيين: 4
استهدفت هذه الغارة نيل براكاش, الأسترالي المعروف بتجنيد المقاتلين لحساب داعش, والذي زعم أنه يقيم في مكان ما في الموصل. أكّد المسؤولون الأمريكيون أن الغارة قتلت براكاش وأربعة مدنيين. لكن بعد عدة شهور، عُثر على براكاش حياً وهو يحاول عبور الحدود إلى تركيا. من بين قتلى هذه الغارة مدرس يدعى زياد خلف عوض, ومن بين المصابين حسن عليوي محمد سلطان (الصورة أعلاه) الذي يبلغ من العمر الآن 16 عاما والذي كان يلعب كرة القدم في مكان قريب من موقع الغارة. إلى الآن، يعاني حسن من شظية في نخاعه الشوكي، ولا تستطيع أسرته شراء كر؇ء ورغم مرور وقت طويل على الاعتراف بمقتل أربعة مدنيين, لم يتواصل التحالف بقيادة الولايات المتحدة قيادة الولايات المتحدة قط مع أي من الناجين.
كريمة خالد سليمان
Date de fin : 13 juillet 2017
المكان : حي الشفاء، الموصل
عدد الضحايا المدنيين: 33
حدثت هذه الغارة فيها اشتد فترة اشتد فيها القصف عام 2017 تزامنا مع محاولات قوات التحالف لطرد داعش من الموصل. كانت عائلة كريمة خالد سليمان, التي تظهر في الصورة, قد تجمعت في أحد المنازل في حي الشفاء ليكونوا بمأمن من القصف, لكن القذائف انهالت على المنطقة وقصف المنزل وقتل 33 شخصا. لم ينج من الغارة سوى كريمة. فمع تصاعد ألسنة اللهب داخل المنزل, استطاعت أن تتسلل إلى الخارج عبر فتحة صغيرة, وخلفها وصلت الأصغر سنا إلى الدرج. قالت كريمة : ”كانت كلماتي الأخيرة لها : سوف أساعدكِ. تعالي إليّ.’ وعندما سحبوني إلى الى الى الىارج, أغمضت عينيها وفارقت الحياة. “بعد الغارة, أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن 11 مدنيا فقط لقوا مصرعهم.
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