قصص الناجين من الحروب الجوية الأمريكية

كثير من الغارات التي أودت بحياة المدنيين خلفت وراءها ناجين ما زال بعضهم يعاني إلى اليوم من الإصابات والإعاقات, وبعضهم يصارع أسئلة بلا جواب عن سبب استهدافهم هم أو ذويهم. ووفقا لتقييمات ما بعد الغارات التي أجراها الجيش الأمريكي, أصيب البعض بسبب معلومات استخباراتية خاطئة, والبعض بسبب الانفجارات الثانوية, والبعض لأن واضعي الخطط في الجيش قدروا أن هذا العدد من الضحايا المدنيين مقبول. لم يتواصل الجيش الأمريكي مع الناجين لتقديم تفسير أو لصرف تعويضات لهم.

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حسن عليوي محمد سلطان Date de fin : 29 juillet 2016 المكان : حي الكفاءات الثانية، شرق الموصل عدد الضحايا المدنيين: 4 استهدفت هذه الغارة نيل براكاش, الأسترالي المعروف بتجنيد المقاتلين لحساب داعش, والذي زعم أنه يقيم في مكان ما في الموصل. أكّد المسؤولون الأمريكيون أن الغارة قتلت براكاش وأربعة مدنيين. لكن بعد عدة شهور، عُثر على براكاش حياً وهو يحاول عبور الحدود إلى تركيا. من بين قتلى هذه الغارة مدرس يدعى زياد خلف عوض, ومن بين المصابين حسن عليوي محمد سلطان (الصورة أعلاه) الذي يبلغ من العمر الآن 16 عاما والذي كان يلعب كرة القدم في مكان قريب من موقع الغارة. إلى الآن، يعاني حسن من شظية في نخاعه الشوكي، ولا تستطيع أسرته شراء كر؇ء ورغم مرور وقت طويل على الاعتراف بمقتل أربعة مدنيين, لم يتواصل التحالف بقيادة الولايات المتحدة قيادة الولايات المتحدة قط مع أي من الناجين.

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