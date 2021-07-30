.سيف الإسلام القذافي يرزق. استعادة ليبيا

ل عشر سنوات القرب ا الليبية الصحراوية، اعترضت من المتمرّدين المسلّحين ا ا أثناء محاولة الفرار جنوبًا باتجاه النيجر. استوقف المسلّحون السيارات ليجدوا رجلًا لع صغير السنّ الضماداتُ اليمنى. ا ا ان دائم الظهور على اشات التلفزيون الليبي. الإسلام القذافي، الابن الثاني لديكتاتور ليبيا السّمعة الأهداف الرئيسية للمتمرّدين. ل اندلاع الانتفاضة الليبية اير ام 2011، ان الغرب الآمال على سيف الإسلام لإحداث إصلاح تدريجي في البلاد. المهندم ارته الطبية لاقته الحديث اللغة الإنجليزية لته لفًا تمامًا الذي المبهرج وطباعه الغريبة. الإسلام لية لندن للاقتصاد لغة الديمقراطية الإنسان. اقات لماء اسة مرموقين، اضَرَ الشباب الليبي التربية المدنية، ائه الغرب اعتبروه المُنقِذ المنتَظر لليبيا. ل ا قامت الثورة، سارع الإسلام الانضمام لى حملة القمع الغاشمة التي أطلقها ام القذافي. كان من السهل على الثوار الذين انتصروا بعد تسعة أشهر أن يكافئوه بالإعدام دون محاكمة مثلما فعلوا مع أبيه وعدد من كبار المسئولين بالدولة, لكنه, ولحسن حظه, وقع أسيرا لدى كتيبة ذات توجه مستقل حمته من الفصائل المتمردة الأخرى ونقلته جوا إلى مدينة « الزنتان », ا الجبال العاصمة. لأنه كان مطلوبًا ا للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُبر رهينةً غالية. ل ا لدى الزنتانيين انتخابات ليبيا عام 2012.

السنوات التالية، انقسمت ليبيا إلى ليشيات احرة، الإرهابيون ازن الأسلحة مما إلى حركات التمرّد والحروب اء شمال أفريقيا الشرق . اقم الاتّجار البشر، ا إرسال المهاجرين إلى ا البحر الأبيض المتوسط. الدولة الإسلامية العراق والشام “داعش” لافةً على الساحل الليبي. ا ا، الليبيون إلى الإسلام الذي بانقسام ليبيا الأيام الأولى الثورة ام ام ا ا الارير ا ال

اح اصف حارٍّ ايو الماضي، ادرتُ ابلس وجلستُ المقعد الخلفي لسيارة سيدان رمادية متهالكة. ان ائق السيارة الم ل ألتقيه قط. اابني التوتر، امين لهذه المقابلة الإسلام، وخلال هذه الفترة مرات عبر الهاتف. ل الآن اءل عن الصوت الذي على الطرف الآخر الهاتف. لم التقاه صحافي عشر سنوات. ان رايتس ووتش لا ليل على الإسلام حيٌّ منذ عام 2014. الأشخاص الذين قابلتُهم ليبيا قالوا إنهم لا يعرفون ان ا ان، وكادت ارع العاصمة تخلو الناس والسيارات. ل على اط التفتيش التي المرور بها نغادر المدينة باتجاه الجنوب الغربي جبل “نفوسة”. اعتين ا، ا اكنة لنا إلى » الزنتان « . لى اف القرى، الم السيارة لب أنا المصوّر الذي يرافقني، جهاد ا، الانتظار. ل وقتٌ ل لفنا ارةٌ اء طراز ا لاند ا رجل ا اصع البياض. لب ا اتفنا ارة سالم. انت ارة لاند ات اب لة ا إنها الأصوات الخارج. السائق اد السيارة لمة لمدة عشرين دقيقة تقريبًا، إلى دخل مجمّعًا ا محاطًا بالبوابات السيارة أمام لّا ل الباب الأمامي، لفتُ لٍ خافت الإضاءة. نحوي رجل ومدّ يده قائلًا: « مرحبا! » لم يكن لديّ أنه الإسلام، ملامحه سنًّا لحيةٌ طويلةٌ غزاها الشيب. ان إبهامُ اليمنى وسبّابتها مبتورين – إصابته في إحدى الغارات الجوية عام 2011 لى حدّ قوله. ان اءة اء خليجية الطراز ا ابٌ دولة، احًا ملفوفًا لٍ حول رأسه. لو أن الإسلام ا واحدًا أبيه، فهو لوبه المتكلّف. ادنا لى اعةٍ جلسنا ا لى ائك بلونٍ مائلٍ لى الخُضرة. لبت مظاهر الترف والبهرجة لى أثاث القاعة، بسجّادها السميك وثريّاتها الكريستالية ائرها الأرجوانية. افر واضح الأجواء، لّقت لى الجدار لوحةٌ بها جبال وإحدى بحيرات الألب. لم يكن في المنزل أحدٌ غيرنا.

الصمت المشوب بالارتباك ل له كان لا يزال سجينًا، فقال إنه رجلٌ حرٌّ لعودته إلى الساحة السياسية. المقاتلين الذين اعتقلوه ل ات قد تحرّروا الثورة وأدركوا نهاية المطاف حليفًا قويًّا لهم. ارتسمت لى ابتسامة يصف تحوّله أسير إلى أمير منتظر، فقال: “هل لك أن تتخيل؟ الرجال الذين كانوا حرّاسي هم الآن أصدقائي.” الّ الإسلام ابه الساحة اقبة الأوضاع السياسية الشرق الأوسط والعمل بهدوء لى إعادة القوة السياسية التابعة ال وال الحديث احتمالية للرئاسة، أن الحركة التي ا انها ل للبلاد وحدتها المفقودة. الحقيقة الشعار الذي اختاره لحملته في العديد من الدول، ا ا لتنا، وهو: السياسيون لم يقدّموا لكم ا المعاناة. ان العودة لى الماضي. ال سيف الإسلام: “لقد اغتصبوا بلادنا وأذلّوها. ليس لدينا الٌ لا لا حياة. ا لى الوقود، لن وقودًا. النفط والغاز لى إيطاليا – نصف إيطاليا ونعاني انقطاع الكهرباء. ا تخطّى الفشل. مهزلة. ات لى الة النشوة التي احبت الثورة، الليبيين هذه الرؤية. ابلس، ل اب النورس « الفندق الكبير » ا المشروع احدٌ اريع ا الإسلام، لكنه لم ل بناؤه عام 2011. اك العديد المباني الخاوية الأخرى التي اء ال ال ال ال ال اء الحرب ليبيا ات طائلة – ليبيا ليون برميل من النفط يوميًّا – اني لب الناس انقطاع الكهرباء ل ال ال ار الرصاص طرابلس ا المدن الكبرى شاهدًا على حرب دارت رحاها على لى مدار عقد كامل. ليبيا الوقت الحالي الة السلام. لال الأسابيع الثلاثة التي قضيتُها اك، أتجولُ بالسيارة البلاد من مواجهة قتال هنا هناك. ل اهر النظام، انتشار الشرطة بملابسهم الرسمية الشوارع انخفاض ملحوظ في حوادث الاختطاف والاغتيالات. الفضل لك لى للجهود الحثيثة لدبلوماسيي الأمم المتحدة الذين توسّطوا في شهر لوقف إطلاق النيران لين ليبيا، ا ل المقرر انتخابات لمانية اسية ديسمبر. الليبيين ا السلام لن يستمر. لف ار الوحدة الوطنية، لا تزال ليبيا إلى أحدهما، الجزء الشرقي، لسيطرة القائد العسكري المتسلط خليفة حفتر. ا اء الجزء الغربي، فليس لديهم “ولو مثقال ذرة من الثقة” حفتر، حسبما خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. المرجح الانتخابات ا الصدع، ل ا البلاد إلى حالة الحرب إذا از ا للخلافات، ليس ا ال ال اختفاء سيف الإسلام الساحة، لعاته للرئاسة لى محمل الجدّ. لال المحادثات التي ل الحكومة الليبية الحالية، لمؤيديه بالمشاركة، ا ارة إلى الآن لغاء للانتخابات كانت ستحول بينه . بيانات استطلاعات الرأي المحدودة في ليبيا إلى أن قطاعًا عريضًا من الليبيين – بنسبة 57 بالمائة في منطقة واحدة – قد عبّروا عن “ثقتهم” بسيف الإسلام. ل امين، ل إن أحد منافسيه دفع 30 ليون لار لقتله (في محاولة ليست الأولى لاغتياله)، فيما اعتُبر دليلًا ليديًّا لى مكانته السياسية. الإسلام اعر الحنين لى اتورية يزداد انتشارًا ليبيا المنطقة كلها. التي القت ا ارة انتفاضات الربيع العربي اخر عام 2010 ل ل لي لى ليبيا ام ا لتُ استراحةً على أحد الطرق السريعة ام اب للعقيد القذافي الافي ا ال ال لال إفطار الأيام رمضان، لتُ أربعة ليبيين أوائل العشرينات من العمر عمن سيختارونه لرئاسة ليبيا، ثلاثة منهم اسم سيف الإسلام. لك محامية ليبية أن عملها غير الرسمي لقياس الرأي العام لى أن ثمانية تسعة من ل ليبيين سيصوّتون لسيف الإسلام.

لا الإسلام الانتخابات ل انتصارًا ا للحكّام العرب المستبدين الذين اركونه اهية الربيع العربي. ا الفوز الترحيب ا من الكرملين الذي ل أصحاب النفوذ منطقة الشرق الأوسط والذي ل ا عسكريًّا ا ليبيا ونحو 2000 في الميدان. لوماسي لة الشأن الليبي: “يعتقد الروس أن سيف الإسلام قد يفوز”. الواضح افًا ارجية الإسلام، لكنه ل الحديث هذه النقطة. السنوات الأخيرة، كانت ليبيا ساحة الوكالة لعدد القوى الخارجية ا وروسيا وتركيا الإمارات العربية المتحدة. لكن ل الصعب لك الدول على الانتخابات. ا حالة الولايات المتحدة، التي ادت حملة لف شمال الأطلسي “الناتو” يواجه سيف الإسلام أيضا عقبة كبرى خارج ليبيا, فهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية, بسبب دوره في قمع المعارضين عام 2011. وقد حوكم في دعوى قضائية أخرى في طرابلس عام 2015, حيث ظهر على شاشة فيديو خلف القضبان في بلدة « الزنتان”، انتهت المحاكمة انته والحكم ليه بالإعدام ا بالرصاص. (يحق له استئناف الحكم القانون الليبي). الإسلام اثق لى لك المسائل القانونية ا اختارته لبية الشعب الليبي ليكون قائدًا لهم. الإسلام اللا اسمه، الواقع الغريب عددًا كبيرًا الليبيين الآن ابن ا القذافي – البنابن الذي ال ام ا ام ال الا ا الا ا ال المتنافسين السياسيين الآخرين ا الشبهات الآونة الأخيرة، باستغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية لاقاتهم البلطجية حملة السلاح الذين اا ل . لطالما ان الإسلام لغزًا محيّرًا. لّق الناس الداخل والخارج الهم ليه لأنه كان القذافي، عزّزها بنفسه ا لامية لق ليها اسم « ليبيا الغد » ال. لم ل ا ا نظام القذافي، لّل والده على ل للتوسط في نزاعات دبلوماسية المستوى، ا التعويضات التعويضات التي ا ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ان لسيف الإسلام ا قرار بالتخلّص لحة الدمار الشامل في ليبيا. ا لية لندن للاقتصاد، الإسلام المفكّرين الذين اعتبروه ادقًا إصلاح ليبرالي. ام 2005، ا “هيومان رايتس ووتش” لى ليبيا لزيارة المكان الذي السجون. لاحقًا، الده لاق اح السجناء السياسيين، ا علنًا لى إصلاح السجون وإلى ام حكم دستوري. اء القرب لندن ام 2003، لب الإسلام الجلوس لى جوار من الولايات المتحدة ان رئيسُه المدافعين عن ائيل. ا له الكونغرس اجه ليبيا، أجاب: “الديمقراطية”. ان الكونغرس النظام الليبي لنفسه على ام ديمقراطي، أخطأ السمع. له مجددًا: “ليبيا تحتاج مزيدًا الديمقراطية؟” اب سيف الإسلام: “كلا؛ من الديمقراطية يوحي بأن لدينا بعضًا منها. ليبيا، اح المتشددون المحيطون اره الديمقراطية، على « سيف الأحلام ». ان الانغماس الملذات طباعه؛ ان زوجًا النمور البيضاء، اترت الأنباء احتفالاته المترفة بأعياد ميلاده في سان وموناكو، رحلات الصيد التي بها في أوروبا ونيوزيلندا. ان يتصارع لى السلطة ائه الخمسة، ا المعتصم الذي ان قائدًا عسكريًّا. ان الأحيان، ائعًا ومشتتًا الشرق والغرب لا بتوقعات أبيه.