الخسائر البشرية للحرب الجوية الأمريكية

“لا وجود للمدنيين” في عام 2016, كانت غرب الموصل لا تزال الخيار الأفضل بين عدة خيارات سيئة مفروضة على عائة على فتحي زيدان. فقد استولت داعش على المنزل الذي أقامت فيه العائلة زمنا طويلا في بلدة « وانا » على مسافة قريبة من الموصل, ثم استولت عليه قوات البيشمركة الكردية, وفوق كل ذلك كان المنزل يقع على بعد سبعة أميال فقط أسفل سد الموصل الآيل للانهيار والذي طالما حذر المهندسون من أن انهياره سيتسبب في حدوث فيضان يودي بحياة أي شخص في طريقه. تجنبت العائلة مخيمات النازحين داخليا حيث كانوا سيواجهون دوما خطر افتراق بعضهم عن بعض, فشقوا طريقهم بدلا من ذلك إلى المدينة نحو حي « اليابسات » الصناعي. أقامت العائلة في مستودع قسّموه غرفاً منفصلة، ​​وجلبوا خزان مياه، وبانوا مطة. فرغم سيطرة داعش على الموصل، لا تزال بعض مناطق المدينة آمنة نسبياً. الآن، أصبح هذا الحي موطناً لهم. انتشر أفراد العائلة في كل مكان. فابنة عليّ، غزالة، متزوجة من أحد أبناء الحي ويُدعى محمد أحمد عَرَج. – أما ابنة علي الأخرى فانتقلت إلى شقة في الجهة الأخرى من الموصل مع زوجها وأبنائهما الستة, إلا أن إحدى بناتها – وهي سوسن البالغة من العمر 11 عاما – كانت تفضل قضاء الوقت في حي « اليابسات » بسبب تعلقها بجديها وحبها للعب مع أقاربها.

كانت سوسن تقيم مع جديها منذ أسبوع عندما اجتمع كل أفراد العائلة لتناول العشاء معا يوم الخامس من شهر مارس عام 2016. اجتمع على الطاولة في تلك الليلة 21 شخصا, ولم يكن أي واحد منهم يدري أن الجيش الأمريكي كان يستهدف منطقتهم في تلك اللحظة. قبل ذلك بأسابيع, كانت عناصر الفرقة « دلتا فورس » قد ألقت القبض على عنصر رفيع المستوى في برنامج الأسلحة الكيماوية الآخذ في النمو لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام « داعش ». واستنادا إلى المعلومات التي أدلى بها أمام المحققين, توصل المسؤولون العسكريون لى مصنع لإنتاج الأسلحة الكيميائية في حي “اليابسات”. كان المراقبون يرصدون الموقع منذ أسابيع باستخدام طائرات المراقبة. وفي الثاني من شهر مارس, استعرض المسؤولون العسكريون ما خلصوا إليه من نتائج للمصادقة عليها, وهي إحدى خطوات عملية « الاستهداف المدروسة » المتبعة لدى وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون » والتي تتطلب تدقيقا على عدة مستويات ومراحل بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة – بعكس قرارات الاستهداف السريعة التي تُتَّخذ في خضم المعركة. وقد أشارت جميع الدلائل إلى أن هذه العملية لديها مقومات الضربة الجيدة, لأن مصدر المعلومات هذه المرة – وخلافا للعديد من الأهداف الأخرى – على صلة مباشرة بالعدو, فضلا عن ظهور المواقع المستهدفة بوضوح في فيديو المراقبة. خلُص المسؤولون العسكريون أيضاً إلى خلّو محيط الهدف من المدنيين. ورغم أن فيديو المراقبة قد رصد 10 أطفال يلعبون بالقرب من المبنى المستهدف, فقد قرر المسؤولون الذين راجعوا الفيديو أن هؤلاء الأطفال لن يتعرضوا لضرر جراء غارة ليلية لأنهم لا يعيشون في تلك المنطقة; ومن ثمَّ صُنّفوا بأنهم ”عابرون“ يمرون بالمكان في ساعات النهار فحسب. لكن وكما وثق المحققون لاحقا, عارضت مسؤولة أمريكية هذا الاستنتاج أثناء عملية المصادقة على الهدف, حيث أشارت « ممثلة » الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم يعيشون على الأرجح في محيط الهدف أو بالقرب منه. – كانت ترى أن الجزم بأنه “لا وجود للمدنيين” في منطقة الهدف هو قرار خاطئ, وأن المصادقة على الغارة قد يسفر عن مقتل هؤلاء الأطفال وآبائهم وعائلاتهم. لكن لم يعتدّ المسؤولون العسكريون برأيها وصرّحوا بشن الغارة.

Image موقع غارة في حي اليابسات غرب الموصل. Crédit… آيفر بريكيت للنيويورك تايمز

بعد ثلاثة أيام, وتحديدا في مساء الخامس من شهر مارس, سمع عبد العزيزوي انفجارات متتالية قادمة من الاتجاه الذي يقع فيه منزل شقيقه. أراد أن يتبين ما حدث, لكنه تريث قليلا لأن عمليات القصف تتبع عادة تتبع عادة بجولة انية من إانية إطلاق الصواريخ. ولاحقاً، عندما اقترب من المبنى، رأى ألسنة اللهب والنيران تلتهم ما تبقه ما تبقى من من أخبرني عبد العزيز حين قابلته أول مرة, بعد أربع سنوات تقريبا من الارة: “سوي المبنى بالأرض, ولم يتبق منه سوى الحجارة والدمار. كانت النيران في كل مكان“. عادوا في الفجر ومعهم الأغطية لحمل الجثامين. قال : “بحثنا عن أقاربنا، وأخذنا نجمع أشلاءهم قطعةً قطعة ونلفّها بالأغطية”. – قُتل كلّ من حضر العشاء في تلك الليلة : زيدان وزوجته نوفة؛ ومحمد عَرَج وغزالة وأبناؤهما الأربعة؛ وابن زيدان حسين وزوجته وأبناؤهما الستة؛ وابن زيدان حسن وزوجته وطفلاهما؛ والابنة سوسن. ذهب عليٌّ وزوجته إلى المستشفى الذي نُقلت إليه أشلاء سوسن. أخبرني لاحقاً : ”لولا ملابس سوسن، لما تعرفتُ عليها. كانت مجرد أشلاء. تعرّفت عليها من فستانها البنفسجي الذي كنت قد اشتريته لها قبل بضعة أيام. كان مشهداً لا يمكن وصفه. لا أجد كلمات للتعبير عنه. أما زوجتي فلم تكن تدري هل تذهب إلى ابنتها أولاً أم إلى بقية أفراد العائلة. من الصعب جداً أن أصف ما حدث. ما زلنا في حالة إنكار وعدم تصديق. حتى يومنا هذا، لا يمكننا أن نصدق ما حدث. فذلك اليوم غيّر كل شيء في حياتنا“.