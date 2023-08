Dilemme des élections anticipées pour Rishi Sunak alors que les économistes mettent en garde contre la récession

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le dilemme de Rishi Sunak sur l’opportunité de convoquer des élections anticipées s’est aggravé après que les économistes ont averti que le Royaume-Uni serait probablement plongé dans la récession à la fin de l’année prochaine.

Un rapport de l’Institut national de recherche économique et sociale (Niesr) publié mercredi a averti qu’il y avait « environ 60% de risque de récession fin 2024 ».

La prédiction signifie que l’économie pourrait subir un autre coup au moment même où le Premier ministre prévoit de se rendre dans le pays.

Selon les règles électorales, le prochain concours doit être déclenché au plus tard en janvier 2025.

La modélisation de Niesr est susceptible de donner du poids aux hauts responsables conservateurs appelant M. Sunak à se rendre aux urnes plus tôt – peut-être en mai de l’année prochaine, lorsque des élections locales doivent avoir lieu.

Le mois dernier, le haut conservateur Lord Finkelstein a averti que ce serait une erreur pour les conservateurs « de penser qu’un mauvais moment ne peut pas empirer » et a déclaré qu’une élection anticipée était le meilleur moyen de « minimiser » les pertes.

Les conservateurs sont à la traîne des travaillistes dans les sondages d’environ 20 points depuis que le mini-budget désastreux de Liz Truss a provoqué le chaos sur les marchés financiers.

Mais certains conservateurs pensent que leurs perspectives pourraient s’améliorer s’ils attendaient de tenir des élections, car les pressions du coût de la vie comme l’inflation et les prix de l’énergie pourraient s’atténuer.

Le rapport de Niesr avertit également que le Royaume-Uni devra faire face à une « croissance bégayante » au cours des deux prochaines années sous la pression des taux d’intérêt plus élevés et de l’augmentation du chômage.

La principale prévision de l’institut prévoit que le Royaume-Uni évitera une récession en 2023. Il indique que le produit intérieur brut (PIB) devrait « augmenter à peine de 0,4% cette année et de 0,3% en 2024 », bien qu’il ajoute que les perspectives est hautement incertain.

L’inflation devrait également rester « continuellement supérieure à l’objectif » jusqu’en 2025, même si elle devrait tomber à 5,2% d’ici la fin de 2023 et à 3,9% d’ici la fin de 2024.

Le professeur Stephen Millard, directeur adjoint de la modélisation et des prévisions macroéconomiques, a déclaré: «Le triple choc d’approvisionnement du Brexit, de Covid et de l’invasion russe de l’Ukraine, ainsi que le resserrement monétaire qui a été nécessaire pour faire baisser l’inflation, ont gravement affecté l’économie britannique. .”





« En conséquence, nous nous attendons à une croissance bégayée au cours des deux prochaines années et à ce que le PIB ne retrouve son niveau du quatrième trimestre 2019 qu’au troisième trimestre 2024. La nécessité de remédier aux faibles performances de croissance du Royaume-Uni reste le principal défi auquel sont confrontés les décideurs politiques à l’approche des prochaines élections.

Le professeur Adrian Pabst, directeur adjoint des politiques publiques, a déclaré: «Les chocs globaux sur l’économie britannique ont creusé les disparités de revenus et de richesse dans la répartition des ménages et entre les régions prospères et pauvres du pays.

«La baisse des salaires réels, combinée à une inflation persistante, frappe le plus durement les ménages à faible revenu, entraînant une baisse du revenu réel disponible d’environ 17% en 2024 par rapport à 2019.

« Les inégalités croissantes auxquelles sont confrontées les familles les plus pauvres se traduisent par une croissance plus lente des salaires et une augmentation rapide de la dette non garantie. Pour certains des plus pauvres de la société, faire face à une croissance des salaires réels faible ou nulle et à une inflation persistante a entraîné de nouvelles dettes pour payer des coûts de logement, d’énergie et de nourriture en permanence plus élevés.