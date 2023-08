Dianne Feinstein brièvement hospitalisée après une chute « mineure », selon le personnel

La sénatrice Dianne Feinstein, D-Californie, s’est rendue à l’hôpital mardi après-midi après être tombée chez elle, a confirmé son bureau à CNBC.

Feinstein, 90 ans, est rentrée chez elle après que ses scanners soient revenus clairs, selon un porte-parole de son bureau, qui a qualifié la visite à l’hôpital de « précaution après une chute mineure ».

Le porte-parole a également repoussé les rapports antérieurs de TMZqui a déclaré que le sénateur était hospitalisé mercredi matin.

Feinstein, le plus ancien sénateur américain en exercice et le plus ancien sénateur de Californie, est tombé sous examen minutieux au milieu d’elle, apparemment des problèmes de santé physique et mentale croissants, suscitant des inquiétudes des deux parties quant à sa capacité à faire son travail.

Feinstein a déclaré par l’intermédiaire de son bureau qu’elle prévoyait d’accomplir le reste de son mandat, qui se poursuivra jusqu’à l’année prochaine, mais qu’elle ne se représentera pas en 2024.

