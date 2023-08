Des secouristes fouillent les décombres d’un hôtel en Ukraine où sept personnes sont mortes dans deux attaques de missiles russes

SEPT personnes sont mortes et 88 ont été blessées dans une frappe de missile russe à double frappe sur un hôtel et un restaurant dans l’est de l’Ukraine.

Les explosions meurtrières ont frappé à 40 minutes d’intervalle, blessant des dizaines de premiers intervenants qui se sont précipités pour tirer les survivants des décombres.

Sept personnes sont mortes et 88 ont été blessées dans une double frappe de missile russe sur un hôtel et un restaurant dans l’est de l’Ukraine Crédit : Dan Charité

Les explosions meurtrières ont frappé à 40 minutes d’intervalle, blessant des dizaines de premiers intervenants qui ont couru pour tirer les survivants des décombres Crédit : Reuters

Cela s’est produit alors que l’Ukraine a déclaré avoir rassemblé un réseau d’espionnage entièrement féminin travaillant dans la ville.

Selon des responsables, au moins 29 policiers, sept secouristes et deux enfants ont été blessés dans les explosions à Pokrovsk.

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit après que les explosions ont déclenché au moins cinq incendies distincts et endommagé une douzaine d’immeubles d’habitation.

Le service de renseignement du SBU a affirmé que quatre espions présumées travaillaient conjointement pour le service de renseignement russe du FSB et le groupe de mercenaires Wagner dirigé par le conspirateur bâclé Yevgenny Prigozhin.

Il a affirmé qu’ils avaient été recrutés avant la guerre et avaient partagé des informations pendant plus de 12 mois sur les mouvements de troupes, les systèmes d’armes et la précision des tirs de roquettes russes.

Le SBU a déclaré que trois suspects avaient été arrêtés et qu’un quatrième était déjà en Russie.

Les frappes de Pokrovsk ont ​​suivi une attaque meurtrière similaire contre une pizzeria à Kramatorsk qui a tué 11 personnes dont quatre enfants.

L’hôtel Druzhba et la pizzeria Corleone à proximité, qui ont subi le plus gros des explosions, ont été populaires auprès des journalistes, des travailleurs humanitaires et des soldats ukrainiens.

L’équipe Sun a déjeuné au restaurant quelques heures avant les explosions et est revenue pour assister à la dévastation.