« Des dizaines » de migrants tués dans un naufrage au large des côtes italiennes | Nouvelles du monde

Quarante et un migrants ont été tués dans un naufrage au large de l’île de Lampedusa en Italie, selon les médias locaux.

L’agence de presse ANSA a cité des témoignages de survivants du naufrage, qui ont déclaré aux sauveteurs qu’ils se trouvaient sur un bateau parti de Sfax en Tunisie, qui a coulé en route vers l’Italie.

Cependant, ils ont déclaré que le bateau sur lequel ils se trouvaient avait chaviré et coulé après seulement quelques heures.

Les survivants, trois hommes et une femme de Côte d’Ivoire et de Guinée, ont ajouté qu’ils avaient été secourus par un cargo et transférés sur un bateau des garde-côtes italiens.

Cela ne vient que des jours après que deux bateaux aient chaviré dans même zone, provoquant une opération de sauvetage de plus de 55 personnes.

Il n’est pas clair si les incidents sont liés.

Et puis dimanche, 11 autres corps ont été récupérés d’un naufrage près de Sfax, avec plus de 40 personnes toujours portées disparues de ce bateau.

Plus de 93 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l’année, contre 44 700 à la même période l’année précédente, a indiqué le ministère de l’Intérieur du pays.