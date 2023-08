Des bouleversements à l’affluence record, ces tendances ont émergé à la Coupe du monde féminine

L’élite traditionnelle a été réduite à sa taille lors de la Coupe du monde féminine.

Cela a été le thème le plus marquant en tant que tournoi qui a déjà établi des records de participation et de buts marqués entre dans la phase des quarts de finale, et cela a créé un drame élevé.

« C’est absolument incroyable et c’est un excellent témoignage du travail qui se fait dans le monde », a déclaré la responsable du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman, à l’Associated Press. « Voir les résultats de cette Coupe du monde donne tellement de sens au travail que nous faisons.

« C’est vraiment spécial, non seulement pour les joueurs et les équipes, mais pour ceux d’entre nous qui travaillent jour après jour sur le match. »

La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, essaie de développer le football féminin à un rythme soutenu, et cela semble avoir un impact.

Les nations établies ont chuté une à une au cours des deux dernières semaines, l’équipe américaine championne en titre consécutive rejoignant l’Allemagne, le Brésil, classé n ° 2, et le médaillé d’or olympique, le Canada, en rentrant tôt à la maison.

Réaction entre le Canada et l’Australie à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Regardez Andi Petrillo jeter un œil au match Canada contre Australie à la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le tournoi, co-organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a produit une surprise après l’autre.

La défaite de l’équipe américaine aux tirs au but face à la Suède en huitièmes de finale a mis fin à sa candidature pour un triplé sans précédent de titres de Coupe du monde.

Le coup de pied de Lina Hurtig a franchi la ligne d’une infime fraction et cela a suffi à envoyer les favoris d’avant-tournoi faire leurs valises et à susciter des questions sur l’avenir du football américain.

L’Allemagne, double championne, a débuté avec une victoire écrasante 6-0 contre le Maroc, mais a été battue par la Colombie et tenue en échec par la Corée du Sud en phase de groupes. Le Brésil a commencé par une victoire 4-0 contre le Panama avant de s’incliner contre la France et de faire match nul contre la Jamaïque. L’Allemagne et le Brésil étaient partis avant les KO.

Le Maroc, nouveau venu dans le tournoi, ainsi que l’Afrique du Sud, la Jamaïque et la Colombie ont tous avancé. Les Colombiens, la seule équipe des Amériques encore en lice, affronteront l’Angleterre en quarts de finale après avoir battu la Jamaïque 1-0 en huitièmes de finale.

« Cette Coupe du Monde a été incroyable. Comme vous pouvez le voir, l’écart se réduit [between] les petites équipes et les plus grands pays », a déclaré l’attaquant jamaïcain de Manchester City, Bunny Shaw. « Le football féminin est en pleine croissance. Nous devons continuer à avancer et continuer à pousser. »

Ce qui reste à voir, c’est si les bouleversements sont une bizarrerie du tournoi de cette année dans l’hémisphère sud, ou une tendance plus permanente.

L’Associated Press se penche sur d’autres tendances des premières semaines :

Améliorations du gardien de but

Jusqu’à présent, les gardiens de but ont réalisé des performances exceptionnelles, les Américains étant frustrés à plusieurs reprises par la Suédoise Zecira Musovic en huitièmes de finale. Le gardien de Chelsea a réalisé une série d’arrêts et a été élu joueur du match alors que les États-Unis dominaient mais ne pouvaient percée dans le match qui s’est terminé 0-0 en prolongation.

La gardienne néerlandaise Daphne van Domselaar a été la joueuse du match alors que les Néerlandaises se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant l’Afrique du Sud 2-0.

Alors que ce match a vu la gardienne sud-africaine Kaylin Swart commettre une erreur pour permettre à Lineth Beerensteyn de marquer, elle a également réussi une série d’arrêts pour tenir les Pays-Bas à distance.

La capitaine nigériane Chiamaka Nnadozie a effectué un arrêt crucial pour priver la Canadienne Christine Sinclair d’une place dans l’histoire lors d’un premier match nul sans but, ce qui lui a valu le titre de joueuse du match.

« Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais je pense que nous allons dans la bonne direction », a déclaré l’ancienne gardienne allemande Nadine Angerer, qui fait partie du groupe d’étude technique de la FIFA à la Coupe du monde.

« Ce que nous avons vu jusqu’à présent, en général, c’est qu’il y a de bien meilleures performances de gardien de but. »

Angerer a déclaré que le pourcentage d’arrêts en phase de groupes était passé de 70% en 2019 à 77%.

Steph Labbé revient sur une performance canadienne « décousue » Ancien gardien de but de l’équipe nationale, Steph Labbé décompose la défaite déséquilibrée du Canada face à l’Australie, leurs luttes défensives surprenantes et la retraite de Sophie Schmidt.

Tout n’est pas une question de possession

L’amélioration tactique des équipes moins établies a été le point culminant.

Alors que les équipes avec moins de stars pures ont dû céder le ballon, elles ont quand même réussi à être efficaces.

L’approche tactique de la Jamaïque l’a fait passer d’un groupe qui comprenait la France et le Brésil sans encaisser de but. Il a finalement été éliminé par la Colombie 1-0.

« Parfois, la décision quand vous entrez dans un match est ‘Est-ce que je veux le ballon ou est-ce que je veux que l’adversaire ait le ballon ?’ « Mais si je veux que mon adversaire ait le ballon, je veux qu’il l’ait parce que je veux qu’il s’ouvre parce que mes forces sont dans la transition », a déclaré Jill Ellis, qui a entraîné les États-Unis vers deux titres de Coupe du monde.

Ainsi, alors que le Japon et l’Espagne ont dominé le ballon, la menace de contre-attaque de la Colombie a également été efficace.

« Vous voyez la personnalité ou les forces des nations venir au premier plan », a déclaré Ellis. « Il ne s’agit pas d’essayer d’adopter ce style pour cette équipe, c’est : ‘Qu’est-ce que mon équipe fait vraiment de bien et comment puis-je l’exploiter ?’ Je le vois beaucoup plus dans cette Coupe du monde. »

Temps ajouté le

C’était une caractéristique de la Coupe du monde masculine au Qatar l’année dernière et la FIFA continue de lutter contre la perte de temps.

De longues périodes de temps d’arrêt ont été jouées, voyant des matchs aller bien au-delà de 90 minutes pendant le temps réglementaire.

Bien que cette initiative n’ait pas été poursuivie par les grandes ligues nationales après le Qatar, la Premier League semble prête à la suivre cette saison.

Arsenal a marqué un but égalisateur à la 11e minute du temps additionnel contre Manchester City dans le Community Shield dimanche avant de gagner aux tirs au but.

Intérêt croissant

La Coupe du monde féminine attire les supporters.

L’Australie a joué deux fois devant des foules dépassant les 75 000 personnes à Sydney, limitées uniquement par la capacité du stade.

La participation de 1 533 545 fans jusqu’à présent aux deux premiers tours a dépassé le record précédent de 1,35 million lors de la Coupe du monde organisée au Canada en 2015.

Plus de 500 000 personnes se sont rendues dans les fan zones des villes hôtes pour regarder les matchs sur écrans géants.

Bien que ce tournoi ait été étendu à 32 équipes, contre 24, le fait que 14 matchs des deux premiers tours aient attiré plus de 40 000 personnes témoigne de la popularité de l’événement.

« Cette Coupe du monde est passée d’un tournoi soutenu par une équipe à un événement suivi dans le monde entier », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « C’est pourquoi nous assistons à la plus grande Coupe du monde féminine de tous les temps – et à un record. »