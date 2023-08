Des avocats éveillés et des militants écologistes dirigeront le pays si les travaillistes entrent – nous devrions avoir peur de leur zèle arrogant

L’État de droit fait partie des fondements de la civilisation.

Mais dans la Grande-Bretagne moderne, le gouvernement par des avocats représente tout le contraire.

Leo McKinstry explique pourquoi il pense que notre paysage civique est désormais dominé par une armée grandissante d’activistes judiciaires Crédit : fourni

Un mépris pour les libertés démocratiques est tenu non seulement par des avocats irresponsables, mais aussi par des éco-manifestants comme Greenpeace, qui ont fait une descente au domicile du Premier ministre dans le Yorkshire Crédit : Reuters

La domination de notre paysage civique par une armée grandissante d’activistes judiciaires est une menace pour notre intégrité nationale et notre démocratie, la politique publique étant de plus en plus décidée non pas par les urnes, mais par les caprices idéologiques et les intérêts personnels cyniques d’une salle d’audience non élue et irresponsable. élite.

Ce mépris de nos libertés démocratiques est partagé par des éco-manifestants comme la foule de Greenpeace qui a envahi la semaine dernière la résidence du Premier ministre dans le Yorkshire.

Débordant d’un zèle arrogant, ils pensent avoir le droit de harceler, de perturber et d’intimider au nom de leur cause.

Ce qui rend cette alliance d’avocats éveillés et de militants écologistes si terrifiante, c’est le pouvoir qu’elle détiendra si le Parti travailliste remporte les prochaines élections, car le parti de Sir Keir Starmer est lié par l’idéologie, l’argent et le personnel aux deux ailes de ce mouvement de tenaille de gauche.

Des vies vulnérables en danger

Cela a été illustré hier par la révélation de ce journal selon laquelle Alistair Strathern, candidat du parti travailliste à la prochaine élection partielle du Mid-Bedfordshire, est lié à Greenpeace et a déjà joué un zombie dans l’une des cascades fastidieuses du groupe.

Des éco-cascades fastidieuses comme celle-ci sont maintenant auxquelles participent les candidats travaillistes Crédit : Fonctionnalités Rex

Et la farce continue sur l’immigration clandestine est aussi une illustration graphique de ce qui a mal tourné Crédit : AFP via Getty

De plus, sa compagne est responsable politique pour Greenpeace. Comme l’a dit le ministre du Cabinet Grant Shapps : « Une minute, ils escaladent la maison du Premier ministre, la suivante, ils portent une rosette travailliste. »

La farce continue sur l’immigration clandestine est une illustration graphique de ce qui a mal tourné.

Cette année seulement, 15 000 personnes ont traversé la Manche en petits bateaux, après le record de 45 000 l’an dernier.

Il n’y a rien de compatissant dans cette anarchie.

Le chaos met des vies vulnérables en danger, crée une énorme injustice pour les familles de migrants qui respectent les règles et détruit la confiance du public dans nos institutions.

Pourtant, chaque tentative des ministres pour maîtriser la crise est contrecarrée par des avocats, agissant souvent de concert avec des militants et le parti travailliste, qui ne croient pas du tout à des contrôles rigoureux aux frontières.

Dans une tentative de réduire le coût de 6 millions de livres sterling par jour du logement des demandeurs d’asile, le gouvernement a amarré une énorme barge au large de la côte du Dorset à Portland.

Les premiers utilisateurs de ces logements sont montés à bord lundi, mais les chiffres étaient bien inférieurs à ce que les ministres espéraient, en raison de manœuvres légalistes visant à saper l’ensemble de l’exercice.

Il a été rapporté que 20 demandeurs d’asile, sous la protection du groupe de pression radical Care 4 Calais, avaient refusé de rejoindre le navire parce qu’ils ont une « peur de l’eau », même si, risiblement, certains sont arrivés ici par de petites embarcations.

Mais c’est typique des absurdités générées par les avocats de gauche et les extrémistes en mission pour promouvoir la libre circulation.

Certains sont motivés par la cupidité pure et l’exploitation, comme les trois cabinets d’avocats exposés la semaine dernière qui auraient aidé les gens à faire de fausses demandes d’asile en échange d’énormes sommes d’argent.

Mais la pourriture peut s’étendre à tout le secteur, c’est pourquoi le gouvernement était pleinement justifié de créer un nouveau groupe de travail spécial pour éradiquer davantage de ces abuseurs.

En défiant les ministres, d’autres sont motivés par la volonté de signaler leur vertu ou d’imposer leurs opinions politiques.

Cette perspective peut être vue dans les protestations répétées et les tentatives devant les tribunaux pour empêcher les expulsions de criminels étrangers même endurcis ou pour bloquer le plan officiel d’utiliser le Rwanda, en Afrique, comme centre de renvoi pour les migrants illégaux.

L’une des caractéristiques les plus écoeurantes de cet activisme est la façon dont des lois bien intentionnées sont déployées à des fins tordues.

Ainsi, la législation moderne sur l’esclavage sert de bouclier aux gangsters d’Europe de l’Est, tout comme la loi sur les droits de l’homme est devenue une charte pour les criminels.

Tout aussi offensivement, nous devons débourser pour cette vaste raquette.

Selon le groupe de réflexion Migration Watch, une moyenne de 35 millions de livres sterling par an a été dépensée pour l’aide juridique aux demandeurs d’asile au cours de la dernière décennie.

Au cœur de ce réseau d’avocats et de militants se trouve le parti travailliste.

Tant de personnalités du Labour sont des avocats.

En plus de Starmer, leur nombre comprenait David Lammy, le secrétaire aux affaires de l’ombre Jonathan Reynolds, le secrétaire au commerce international de l’ombre Nick Thomas-Symonds et la coordinatrice de la campagne nationale Shabana Mahmood.

L’étroitesse de la relation se reflète dans le soutien apporté aux travaillistes par les cabinets d’avocats, comme les 94 000 £ de « services, dons, cadeaux, avantages et autres paiements » fournis par le géant de la ville DLA Piper depuis 2019.

Dans la même veine, l’un des plus grands donateurs du parti, l’entrepreneur vert Dale Vince, finance également Just Stop Oil.

Comme la profession juridique s’est considérablement développée ces dernières années, elle s’est déplacée vers la gauche.

Dans les années 1970, il y avait 33 000 avocats et notaires en Grande-Bretagne.

Posture en guerrier vert

Aujourd’hui, il y en a 175 000, et bon nombre des nouvelles recrues sont attirées par cette profession parce qu’elles y voient un moyen de mettre en œuvre leur politique, en particulier sur l’environnementalisme, l’égalité et l’immigration.

En mars de cette année, 120 avocats bien-pensants ont publié une déclaration indiquant qu’ils ne poursuivraient pas les manifestants pour le climat – comme les équipes Just Stop Oil et Extinction Rebellion – ni n’agiraient pour les entreprises impliquées dans les combustibles fossiles.

Cette pompeuse « déclaration de conscience » allait à l’encontre de l’un des principes clés de la profession juridique britannique : que les avocats devraient traiter les affaires pour lesquelles ils sont qualifiés s’ils sont disponibles, plutôt que de choisir leur charge de travail.

Ce principe existe pour une très bonne raison : pour s’assurer que chaque client, aussi désagréable soit-il, a le droit d’être représenté.

Mais se présenter comme un guerrier vert signifie plus pour la race moderne d’avocats éveillés que le maintien d’une philosophie qui a bien servi notre pays.

C’est pourquoi la pensée de ce lot tenant les leviers du pouvoir sous le parti travailliste est si troublante.