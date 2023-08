Les pirates encore non identifiés auraient eu accès aux e-mails et aux informations des électeurs, principalement des noms et des adresses, dont une grande partie était déjà dans le domaine public, a déclaré la commission dans un communiqué. déclaration publié sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement appelée Twitter. La violation d’août 2021, découverte en octobre 2022, « n’a aucun impact » sur « la capacité des électeurs à participer au processus démocratique » et n’affectera pas « le statut d’inscription actuel ou l’éligibilité », selon un FAQ au sujet de la violation affiché sur le site Web de la commission.