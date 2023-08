Deepika Padukone partage une vidéo de retour avec Ranveer Singh annonçant le dialogue emblématique de Shah Rukh Khan alors que Chennai Express fête ses 10 ans

Chennai Express horloges 10 ans aujourd’hui. Rohit Shetty réuni Deepika Padukone et Shah Rukh Khan après Om Shanti Om et c’était un tel tour de montagnes russes en 2013. C’était une histoire d’amour comique entre le Nord et le Sud qui a été l’un des blockbusters de l’année. Et aujourd’hui, à l’occasion des 10 ans de sa sortie, Deepika a parcouru le chemin de la mémoire mais avec son véritable héros, Ranveer Singh.

Deepika Padukone fête les 10 ans de Chennai Express avec Ranveer Singh

Deepika Padukone a repris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo de retour d’elle-même et de Ranveer Singh dans laquelle on les voit synchroniser le dialogue emblématique de Chennai Express. C’est le dialogue entre Shah Rukh Khan et Deepika sur le dictionnaire. Le dialogue et le timing de la comédie de Deepika avaient laissé tout le monde divisé et cela continue de chatouiller tout le monde après une décennie.

Deepika a écrit une note sincère à côté de celle-ci rappelant comment elle a bravé la tâche ardue et le défi de faire une comédie avec Chennai Express réalisé par Rohit Shetty. La comédie est le genre le plus difficile pour tout acteur. Deepika admet qu’il lui a fallu un certain temps pour trouver Meenama et dit que c’était extrêmement solitaire et souvent effrayant. Cependant, elle est reconnaissante d’avoir pu créer un personnage qui reçoit un amour abondant, même aujourd’hui.

Regardez la vidéo de Deepika Padukone et Ranveer Singh parlant du dialogue de Chennai Express ici :

La vidéo ressemble à une ancienne de l’époque Bajirao Mastani de Deepika Padukone et Ranveer Singh. La vidéo devient virale dans les nouvelles du divertissement maintenant. C’est un bijou de vidéo pour tous les fans de DeepVeer.

Deepika rend hommage à Ranveer Singh, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Il y a quelques jours, Ranveer a emmené Deepika Padukone regarder Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. L’actrice a ensuite écouté la chanson tendance What Jhumka avec Ranveer dans la voiture après avoir regardé le film. Récemment, Deepika a partagé une note sincère qui parlait d’épouser votre meilleur ami. La publication est instantanément devenue virale. Deepika et Ranveer envoient leurs fans en émoi avec leur PDA, que ce soit dans des lieux publics ou sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo des actrices qui ont mis la barre haute avec des séquences d’action ici :

Deepika fera une apparition à Jawan avec Shah Rukh Khan, dont la sortie est prévue le 7 septembre. Parlant de Chennai Express, le film mettait également en vedette Nikitin Dheer, Sathyaraj, Kamini Kaushal, Mukesh Tiwari, Yogi Babu, Priyamani et d’autres célébrités.