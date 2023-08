Découverte d’un squelette de panda dans l’ancien tombeau d’un empereur en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Des archéologues chinois disent avoir découvert le premier squelette complet d’un panda géant dans la tombe d’un ancien empereur, un symbole de statut qui met en lumière les rituels funéraires royaux d’il y a plus de 2 000 ans. Le panda a été trouvé dans un groupe de fosses à sacrifice d’animaux sur une colline près d’un mausolée tentaculaire appartenant à l’empereur Wen de la dynastie Han, qui a régné de 180 à 157 av. J.-C. Sa tête est tournée vers l’est, en direction de la tombe de l’empereur Wen. Des scientifiques de l’Académie d’archéologie du Shaanxi ont trouvé le site à la périphérie de la ville maintenant connue sous le nom de Xi’an, qui a servi de capitale de la Chine pendant des siècles et est maintenant la capitale de la province du Shaanxi.

« Les fosses de sacrifice d’animaux que nous avons fouillées cette fois pourraient être une réplique des jardins royaux et des fermes de la dynastie des Han occidentaux », a écrit Hu Songmei, archéologue à l’Académie d’archéologie du Shaanxi et membre de l’équipe qui a fouillé le squelette. article qu’elle a co-écrit avec deux collègues, qui a été publié la semaine dernière dans la revue Chinese Social Sciences Today.

L’équipe de Hu a trouvé plus de 380 fosses terrestres à peu près rectangulaires avec des squelettes d’animaux. La plupart d’entre eux sont des mammifères et dans des réceptacles funéraires en briques. Certains reptiles ont été trouvés dans des cercueils en bois et des oiseaux dans des récipients en poterie. La grande variété de sacrifices d’animaux sauvages était considérée comme un symbole de statut pour les dirigeants Han. Des sacrifices d’animaux ont également été trouvés dans les tombes des roturiers, mais se limitaient aux animaux domestiques, notamment les chiens et les cochons.

« D’après les archives de fouilles dont nous disposons actuellement, des animaux exotiques et des oiseaux rares n’ont été découverts que dans les mausolées des empereurs, des impératrices et des impératrices douairières (reines mères). Ils étaient un symbole de statut et de prestige », ont écrit les chercheurs.

C’est la première fois qu’un squelette complet de panda est identifié sur le lieu de sépulture d’un empereur, selon des scientifiques impliqués dans la découverte. En 1975, le crâne d’un panda a été déterré dans la tombe de la mère de l’empereur Wen, l’impératrice douairière Bo, mais le corps de l’animal manquait, peut-être volé.

L’économie de la dynastie Han a prospéré tandis que la population s’est développée sous l’empereur Wen, dont le nom de naissance était Liu Heng et qui était connu pour sa frugalité relative par rapport à ses prédécesseurs.

Hu a déclaré que les pandas étaient probablement plus répandus à l’époque, car un climat plus chaud aurait permis à leur aliment de base, le bambou, de pousser dans les forêts au nord des habitats naturels actuels de l’espèce.

« Les pentes nord des monts Qinling avaient des forêts plus humides et plus chaudes, et la température à cette époque devrait être supérieure d’un ou deux degrés Celsius à celle d’aujourd’hui », a déclaré Hu au journal West China City Daily.

L’équipe de Hu a également trouvé dans la tombe un squelette complet d’un tapir malais. Les tapirs, désormais répertoriés comme espèce en voie de disparition par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ont disparu de Chine il y a environ 1 000 ans. En raison de descriptions confuses dans les archives historiques et d’un manque de découvertes archéologiques, les scientifiques chinois ont eu du mal à prouver que le tapir, connu sous le nom de « mo » en chinois, était une espèce différente des pandas géants, a déclaré Hu.

Ils ont également identifié un tigre, un yak, un taureau gayal originaire d’Asie du Sud et un takin himalayen. Les restes d’un rhinocéros et d’un aigle royal ont été retrouvés dans la tombe de l’impératrice douairière Bo.