De nombreuses activités estivales restent à Wheaton – Shaw Local

L’été tire lentement à sa fin et l’année scolaire approche à grands pas, mais il y a encore beaucoup d’activités estivales en août à Wheaton. De la Summer Wine Walk aux concerts en plein air, il se passe beaucoup de choses avant l’arrivée de l’automne.

Quoi: Balade œnologique d’été 2023

Quand: 17h-20h30 10 août

Où: Centre-ville de Wheaton

Détails: Profitez du soleil tout en dégustant 12 dégustations de vin d’une once dans les entreprises participantes. Profitez de la musique live dans tout le centre-ville en vous promenant entre les entreprises. En plus des dégustations, les participants repartent avec un verre de vin souvenir. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez le site Web de la Downtown Wheaton Association. site Internet.

Quoi: Série de concerts de divertissement d’été

Quand: 18 h 11, 12 août

Où: Coquille du parc commémoratif, 225, avenue Karlskoga.

Détails: Le Wheaton Park District présente des concerts Summer Entertainment Series certains soirs d’été. Pour des billets et des informations sur chaque concert, visitez le Wheaton Park District’s site Internet.

Quoi: Recyclage électronique

Quand: 9h-12h

Où: Cour de stockage des travaux publics, 820 W. Liberty Dr.

Détails: Apportez les appareils électroniques non désirés à la collecte mensuelle de recyclage électronique. Il s’agit d’un événement au volant où des bénévoles vous aideront à décharger des articles de votre voiture. Il y a des frais pour tous les téléviseurs et moniteurs lors de cet événement. Pour plus d’informations, consultez les site Internet.

Quoi: Tente de divertissement en famille

Quand: 10h30-11h15 12 août

Où: Rue Front juste à l’ouest de la rue Main

Détails: Rejoignez la Downtown Wheaton Association à la tente W sur Front Street pour des divertissements gratuits adaptés à toute la famille certains samedis. Cette fois-ci, passez un moment « sauvage » avec un spectacle de reptiles exotiques et une ferme pédagogique miniature ! Rapprochez-vous de ces animaux uniques et apprenez quelques faits amusants en cours de route. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la Downtown Wheaton Association site Internet.

Quoi: La pièce manquante : un mystère de braquage d’art

Quand: 17h30 24 août

Où: Centre-ville de Wheaton

Détails: Percez le mystère de la peinture manquante de Warhol. Rejoignez la Downtown Wheaton Association pour « The Missing Piece: An Art Heist Mystery ». Votre groupe se rendra dans plusieurs entreprises du centre-ville de Wheaton, collectera des indices et rencontrera des suspects alors que vous essayez de résoudre le mystère. La soirée débutera à la DuPage Art League où vous dégusterez des collations légères et une boisson offerte par 302 Wheaton. Après avoir connecté les indices à ce polar, rassemblez-vous à Westside Improv pour découvrir qui a volé The Missing Piece ! Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez le site Web de la Downtown Wheaton Association. site Internet.

Quoi: Shakespeare dans le parc

Quand: 18h45 24, 25, 26 août

Où: Parc commémoratif, 225, avenue Karlskoga.

Détails: Tout le monde connaît quelques lignes de Shakespeare. Tout le monde a vu une pièce ou deux. Découvrez une autre des œuvres des plus grands dramaturges du monde dans le Memorial Park Bandshell. Shakespeare in the Park est un événement théâtral annuel de grande qualité présenté gratuitement au public par le Wheaton Park District et le Wheaton College’s Arena Theatre. Pour plus d’informations, visitez le Wheaton Park District’s site Internet.

Quoi: Rock the Block pour la charité

Où: 31 août. 16h30 première partie; tête d’affiche de 18h

Emplacement: Centre-ville de Wheaton

Détails: Passez du bon temps dans le centre-ville de Wheaton, le tout pour une bonne cause. Avec un concert extérieur gratuit de The Boy Band Night et des cadeaux caritatifs lorsque vous magasinez ou dînez dans l’une des 20 entreprises participantes. Le concert lui-même aura lieu au coin de la rue Front et de la rue Hale avec la première partie (étudiants locaux des écoles de musique de Wheaton) à partir de 16h30 et la tête d’affiche (The Boy Band Night) à 18h. Pour plus d’informations, visitez l’Association du centre-ville de Wheaton site Internet.