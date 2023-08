De fortes pluies d’une tempête estivale inhabituelle déclenchent des glissements de terrain en Norvège et inondent le port suédois

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Des jours de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain dans le sud montagneux de la Norvège, où la police a décrit mercredi une situation « chaotique » et a déclaré que plus de 600 personnes avaient été évacuées pendant la nuit dans une région au nord d’Oslo.

La tempête Hans a frappé des parties de la Scandinavie et des pays baltes pendant plusieurs jours, provoquant le débordement des rivières, endommageant les routes et blessant les gens avec des chutes de branches. En Suède et en Norvège, cabanons, petites maisons et mobil-homes flottaient dans les rivières ou étaient emportés par les forts courants marins.

« Nous sommes dans une situation de crise de dimension nationale », a déclaré Aud Hove, maire du comté norvégien d’Innlandet. « Les gens sont isolés dans plusieurs communautés locales et les services d’urgence risquent de ne pas pouvoir atteindre les personnes qui ont besoin d’aide. »

Des pluies plus fortes étaient attendues sur le sud de la Norvège et le centre de la Suède. « La situation est encore floue et chaotique », a déclaré la police norvégienne.

Erik Hojgard-Olsen, météorologue à l’Institut météorologique et hydrologique suédois, a été cité comme disant par le journal Aftonbladet que le temps était inhabituel pour cette période de l’année.

« C’est exceptionnel d’avoir une pression aussi basse (système) comme Hans, qui a apporté autant de pluie pendant plusieurs jours d’affilée », a-t-il déclaré. « Surtout pour être un mois d’été, cela a duré longtemps. »

De grandes parties du port de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède, étaient sous l’eau. L’institut météorologique a publié mercredi son avertissement de niveau rouge pour la côte ouest du pays, affirmant que « de très grandes quantités de pluie provoquant des débits extrêmement élevés dans les cours d’eau » pourraient être attendues.

La Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie a mis à jour son avertissement pour les inondations, les glissements de terrain et les glissements de terrain de l’orange au rouge pour certaines parties du sud de la Norvège. L’agence a déclaré que des niveaux d’inondation record avaient été enregistrés à plusieurs endroits dans le Drammensvassdraget, un bassin versant à l’ouest d’Oslo, la capitale.

L’Institut météorologique norvégien a émis son avertissement de temps extrême le plus élevé en raison de fortes pluies.

« Il s’agit d’une situation très grave qui peut entraîner des conséquences et des dommages considérables », a-t-il déclaré.

Jan M. Olsen, Associated Press