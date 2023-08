Daybreak Health recueille 13 millions de dollars pour développer une plateforme de santé mentale pour les jeunes

Santé de l’aubeune entreprise de santé mentale numérique pour enfants et adolescents axée sur les écoles, a levé 13 millions de dollars en financement de série B dirigé par Union Square Ventures, portant sa levée totale à 25 millions de dollars.

Les investisseurs existants Maven Ventures, Lightspeed Venture Partners et Y Combinator ont participé au tour de table aux côtés du nouvel investisseur Lux Capital.

CE QU’ILS FONT

Daybreak s’associe à des écoles et des districts pour fournir une plate-forme de téléthérapie en ligne qui connecte les adolescents à des conseillers via des sessions vidéo en direct et une application mobile. L’entreprise affirme qu’elle offre aux étudiants un soutien personnalisé en matière de santé mentale tout en leur donnant accès à des soins de haute qualité et adaptés à la culture.

Avec les nouveaux fonds, la société basée à San Francisco fera évoluer sa plate-forme, y compris ses offres de téléthérapie. Il cherchera également à étendre sa portée à l’échelle nationale, en s’associant à d’autres districts scolaires au-delà des plus de 60 districts qui, selon lui, font actuellement partie de son réseau.

« L’adolescence est l’endroit où les bases de la santé mentale de toute une vie sont établies, et malheureusement, les adolescents éprouvent plus de problèmes de santé mentale que jamais auparavant – pourtant, la plupart des solutions existantes se concentrent sur le traitement de la santé mentale chez les adultes », Deena Shakir, associée générale chez Lux Capital , a déclaré dans un communiqué. « Les partenariats de Daybreak avec les principaux plans de santé à travers le pays renforcent la capacité des districts scolaires à rendre les programmes de santé mentale pour les jeunes plus accessibles et abordables pour les étudiants et les familles de tous les milieux socio-économiques. »

APERÇU DU MARCHÉ

L’aube a marqué 10 millions de dollars en financement de série A l’année dernière, qu’il a relayés qu’il utiliserait pour étendre sa portée et se concentrer sur l’amélioration de l’équité en santé. Un an auparavant, il avait reçu 1,8 million de dollars en financement de démarrage.

Un rapport publié par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes plus tôt cette année, l’analyse des comportements à risque des jeunes entre 2011 et 2021 a révélé des résultats d’aggravation significative des incidents de violence et des pensées et comportements suicidaires chez les jeunes, ainsi que d’autres problèmes de santé mentale.

Une autre entreprise qui cherche à résoudre la crise de la santé mentale des jeunes dans les écoles est une startup de santé mentale universitaire basée à Boston, Uwill, qui a levé 30 millions de dollars en financement de série A en mai.

Uwill s’associe à des collèges pour fournir aux étudiants un accès virtuel à la demande à des thérapeutes agréés et à des prestataires formés au conseil en cas de crise. La société propose également des événements de bien-être en ligne via son application de santé mentale et de bien-être.