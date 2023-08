Dans l’Utah et le Kansas, les tribunaux d’État assouplir le pouvoir sur les nouvelles lois réglementant l’avortement post-Roe

SALT LAKE CITY (AP) – Les tribunaux d’État sont devenus des points chauds dans le débat national sur l’avortement alors que les tribunaux de l’Utah et du Kansas évaluent mardi les défis des fournisseurs concernant les nouvelles lois régissant la procédure, plus d’un an après l’annulation de Roe v. Wade.

La décision de la Cour suprême des États-Unis en juin 2022 dans l’affaire Dobbs c. Jackson a transformé ce qui était depuis longtemps un débat sur la Constitution américaine, limitant immédiatement les voies que les défenseurs de l’avortement pouvaient emprunter pour contester les restrictions d’un État à l’autre.

Au Kansas, les batailles juridiques sur les restrictions continuent de se dérouler sur la façon dont les prestataires dispensent les médicaments abortifs, ce qu’ils doivent dire aux patients et une attente de 24 heures après une consultation en personne. Les questions concernant ces restrictions dépendent en grande partie de la constitution de l’État – et de la décision de la Cour suprême du Kansas de 2019 déclarant l’autonomie corporelle comme un droit «fondamental» qui y est inclus.

Le juge K. Christopher Jayaram devait évaluer mardi après-midi la loi sur la période d’attente du Kansas et d’autres exigences déjà en place depuis plus d’un quart de siècle. La nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, oblige les prestataires à dire aux patientes qu’un avortement médicamenteux peut être arrêté une fois qu’il est commencé avec un régime que les principaux groupes médicaux qualifient de non prouvé et potentiellement dangereux. L’État et les fournisseurs ont mutuellement convenu que la nouvelle loi ne serait pas appliquée au moins jusqu’à ce que le tribunal d’État se prononce sur la question.

Dans l’Utah, les avocats de l’État veulent que la Cour suprême de l’État annule la décision d’un tribunal inférieur de suspendre une loi de l’État de 2020 interdisant la plupart des avortements. Ils ont fait valoir que la «signification publique originale» de la constitution de l’État rédigée à l’époque des pionniers mormons en 1895 ne garantissait pas le droit à l’avortement.

« Dobbs a renvoyé cette question au peuple et à ses représentants élus », a déclaré Taylor Meehan, l’avocat extérieur de l’Utah. « Il n’y a pas de texte constitutionnel, d’histoire ou de tradition de common law qui puisse le soutenir, et pourtant la loi de l’État est en cours depuis un an et 28 jours, permettant à des milliers d’avortements de se dérouler. »

Dans les deux États, les cas reflètent comment l’impact du renversement de Roe reste instable 13 mois après qu’il est devenu la loi du pays. Les législatures contrôlées par les républicains, y compris dans l’Utah et le Kansas, ont depuis poussé à resserrer les lois entourant l’avortement et les médecins et les cliniques qui les fournissent mènent de féroces batailles judiciaires.

Le sort de l’accès à l’avortement au Kansas est surveillé de près depuis l’année dernière, lorsque l’électorat a voté de manière décisive en faveur d’une initiative de vote affirmant que le droit à l’avortement resterait protégé – après que des groupes anti-avortement ont averti que de nombreuses restrictions existantes de l’État pourraient tomber. En plus des tribunaux d’État, les initiatives de vote sont devenues des champs de bataille cruciaux pour l’avortement. Un an après que les électeurs du Kansas et du Kentucky ont voté pour protéger le droit à l’avortement, les électeurs de l’Ohio se sont rendus aux urnes mardi pour voter sur les exigences de modification de la constitution de l’État et les défenseurs de l’avortement en Arizona ont lancé une initiative pour protéger l’avortement dans la constitution de l’État.

L’Utah est l’un des cinq États au moins dans lesquels les lois restreignant l’avortement ont été suspendues en raison d’un litige. La Planned Parenthood Association of Utah, qui fournit la majorité des avortements dans l’État, a poursuivi l’année dernière la «loi de déclenchement» de 2020 qui interdisait l’avortement avec des exceptions pour les menaces pour la santé maternelle ou le viol et l’inceste signalés à la police. Depuis que le tribunal de première instance a suspendu cette loi l’été dernier, une autre loi – une interdiction de l’avortement en 2019 après 18 semaines de grossesse – est entrée en vigueur. Les législateurs ont par la suite adopté une législation supplémentaire supprimant les dispositions relatives aux licences pour les cliniques d’avortement du code de l’État dans le but de les éliminer progressivement.

Lors des plaidoiries de mardi, la Cour suprême de l’Utah, majoritairement composée de femmes, s’est montrée sceptique quant aux affirmations de l’État selon lesquelles le tribunal inférieur aurait abusé de son pouvoir en suspendant une loi sur l’avortement l’année dernière. Le panel a interrogé les avocats de l’Utah sur les arguments selon lesquels l’affilié de l’État à Planned Parenthood n’avait pas soulevé suffisamment de « problèmes sérieux » pour mériter de retarder l’adoption de la loi. Beaucoup de leurs questions portaient sur une affaire d’avortement de 2002 qui interprétait la Constitution de l’Utah conformément à l’opinion de longue date de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle certaines limites à l’avortement violaient les droits fondamentaux des personnes en vertu de la loi.

La question qui se posait était de savoir si la décision du tribunal d’affirmer les droits à une procédure régulière « concordait » avec la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1992 dans l’affaire Planned Parenthood c. Casey.

« Dites-moi pourquoi il n’y a pas de problèmes sérieux ici », a demandé le juge John Pearce aux avocats de l’Utah.

Dans les jours ou les semaines à venir, les juges de l’Utah devraient décider de maintenir l’emprise du tribunal inférieur sur la loi sur l’avortement ou de prendre l’affaire en main en raison des questions constitutionnelles en jeu. Depuis le renversement de Roe, les juges ailleurs n’ont annulé que quelques-unes de ces interdictions, notamment en bloquant de manière permanente une interdiction en Caroline du Sud sur les avortements après la détection d’une activité cardiaque.

L’écrivain d’Associated Press Geoff Mulvihill a contribué de Cherry Hill, New Jersey. Suivez Sam Metz sur https://twitter.com/metzsam et John Hanna à https://twitter.com/apjdhanna .

Sam Metz et John Hanna, The Associated Press