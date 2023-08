Da Brat et Judy partagent les premières photos de leur nouveau-né, véritable légende

Dans l’actualité de la pure préciosité, deux fières mamans donnent aux fans leur premier regard sur leur adorable petit garçon.

Da Brat et Jesseca « Judy » Harris-Dupart sont présentés dans les PERSONNES nouvelle fonctionnalité « My Extraordinary Family » aux côtés de leur fils True Legend Harris. Comme indiqué précédemment, Da Brat est devenue Da Mom le 6 juillet après avoir accouché en toute sécurité du bébé True qui pesait 7 livres, 8 onces et mesurait 20 pouces de long.

Maintenant Brat pose avec Jesseca et leur enfant pour des photos super adorables prises par Derek Blanks. En eux, les mamans câlinent True Legend dans des tenues grises assorties.

Maintenant un mois après le début de la maternité, Brat ne pourrait pas être plus reconnaissante pour le voyage.

« Regarde, c’est sorti de mon estomac » dit-elle à PERSONNESmontrant son petit nouveau-né, dormant profondément dans les bras de sa femme Jesseca « Judy » Harris-Dupart chez eux dans la banlieue d’Atlanta, à Alpharetta. « Je pleure tous les jours. Je le regarde juste et boo-hoo, parce que je suis tellement reconnaissant. « J’ai 49 ans, je suis à haut risque, j’ai une pression artérielle élevée. Tant de femmes beaucoup plus jeunes que moi veulent des enfants et ne peuvent pas en avoir, et j’ai eu une grossesse réussie », a-t-elle ajouté en pleurant. « C’est juste un honneur. Il est une telle bénédiction.

Quant à Jesseca qui est déjà maman de trois enfants adultes, elle a expliqué sa décision d’encourager Da Brat à être celle qui portera leur enfant.

Même si sa femme était méfiante au début, Harris-Dupart dit qu’elle « savait que la grossesse elle-même allait être quelque chose qu’elle appréciait vraiment ».

Et l’apprécie Brat l’a fait, bien que le processus d’accouchement soit angoissant pour le rappeur qui a accouché par césarienne programmée et n’a eu « aucune contraction ».

« Je ne veux plus jamais refaire ça », a-t-elle dit en riant, « mais pour lui, ça en valait la peine. » Lors de la livraison, le rappeur avoue, elle « a paniqué un peu » mais sa femme a joué leur playlist d’amour pour l’aider à « se détendre et ne pas penser ».

Félicitations à Brat et Judy !

Vous pouvez lire leur intégralité PERSONNES histoire de couverture ICI.