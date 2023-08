Craintes de déflation en Chine alors que les prix chutent | Actualité économique

Le taux d’inflation annuel de la Chine est tombé à -0,3 %, ce qui accroît les craintes que la lenteur de la reprise du pays après le COVID n’ait un impact plus large sur l’économie mondiale.

La baisse d’une année sur l’autre de l’indice des prix à la consommation (IPC) en juillet survient après que les chiffres de cette semaine ont révélé que les importations et les exportations du pays avaient également chuté beaucoup plus rapidement que prévu le mois dernier.

L’IPC était à zéro le mois précédent.

Il y avait eu des espoirs que les affaires exploseraient en Chine car il rouvert suite à de sévères restrictions de verrouillagece qui, à son tour, aiderait potentiellement l’économie mondiale au sens large.

Mais, au milieu des signes d’une reprise bégaiement et d’une faible confiance des consommateurs, on craint que le pays n’entre maintenant dans une ère de croissance économique beaucoup plus lente, entraînant une stagnation des prix et des salaires.

Les responsables ont déclaré mercredi que l’indice des prix à la production (IPP) était également en baisse de 4,4% par rapport à l’année précédente, la 10e baisse consécutive des prix départ usine.

Cela contraste avec de nombreux pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, qui ont du mal à forte inflation. Cela a conduit les banques centrales à augmenter taux d’intérêt pour tenter de ralentir le rythme de la flambée des prix.

Gary Ng, économiste senior chez Natixis, a déclaré que les derniers chiffres « montrent que le rebond économique plus lent que prévu de la Chine n’est pas assez fort pour compenser la faiblesse de la demande mondiale et faire monter les prix des matières premières ».

Les données ont incité les autorités de Pékin à prendre des mesures supplémentaires pour stimuler l’économie, bien que certains pensent qu’il ne s’agit peut-être que d’un accident temporaire.

Les autorités chinoises ont également minimisé les inquiétudes concernant la déflation.

Liu Guoqiang, vice-gouverneur de la banque centrale, a prédit le mois dernier qu’il n’y avait aucun risque de déflation au second semestre, mais a averti que l’économie avait encore besoin de temps pour revenir à la normale après la pandémie.

La baisse annuelle de l’IPC le mois dernier a été imputée à une forte baisse des prix du porc, survenue après de fortes pluies qui ont nui à l’approvisionnement.

Mais sur une base mensuelle, il a en fait augmenté de 0,2 %, tiré par une augmentation des voyages de vacances.

La Chine a enregistré un taux d’IPC moyen de 2 % en 2022 et les responsables de Pékin ont fixé un objectif d’environ 3 % pour cette année.