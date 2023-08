Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : la France stoppe la course du Maroc avec une raclée 4-0

Eugénie Le Sommer a marqué deux fois et la France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine avec une victoire 4-0 sur le Maroc mardi.

Meilleure buteuse de tous les temps en France, Le Sommer a marqué une fois dans chaque mi-temps alors que son pays entrait dans une confrontation avec l’Australie co-hôte à Brisbane samedi.

Les buts de Kadidiatou Diani, Kenza Dali et Le Sommer ont permis aux Français de prendre les devants 3-0 après 23 minutes au Hindmarsh Stadium d’Adélaïde.

A LIRE AUSSI | Mises à jour en direct de la fenêtre de transfert : le PSG annonce la signature de Goncalo Ramos ; Manchester United cherche à décharger Harry Maguire et Scott McTominay

Le Sommer a inscrit un quatrième but en seconde période pour compléter la victoire et mettre fin à la course historique du Maroc à la Coupe du monde.

Les Marocains, qui ont fait leurs débuts au tournoi, sont devenus la première nation arabe à se qualifier pour la phase à élimination directe.

Les Lions de l’Atlas ont été la première équipe arabe à remporter la compétition en battant la Corée du Sud en phase de groupes. Ils ont ensuite battu la Colombie, vainqueur du groupe, pour se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de l’Allemagne, classée n ° 2.

Mais vaincre la France, l’un des favoris du tournoi, était un pas de trop pour l’équipe de Reynald Pedros.

La France affrontera ensuite l’Australie, qui co-organise le tournoi avec la Nouvelle-Zélande.

Les Matildas se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant le Danemark 2-0 lundi, l’attaquant vedette Sam Kerr revenant d’une blessure au mollet pour faire sa première apparition à cette Coupe du monde.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)