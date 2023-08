Conseils utiles sur les climatiseurs des ingénieurs Samsung – Samsung Global Newsroom

De nombreux chercheurs et ingénieurs de Samsung Electronics publient des données vérifiées collectées à partir de leurs projets sous forme de documents de recherche. Alors que certaines études avancées sont publiées dans des revues de renommée mondiale comme Nature, de nombreuses études explorent également des sujets pertinents pour la vie quotidienne des consommateurs, notamment les économies d’énergie, la climatisation sans vent, la déshumidification et plus encore. Alors qu’une grande partie du monde connaît un temps chaud intense en raison des vagues de chaleur mondiales causées par le changement climatique et El Niño, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les ingénieurs de Samsung pour partager quelques conseils utiles, fondés sur la recherche, sur la façon dont les consommateurs peuvent utiliser au mieux leurs climatiseurs.

# 1 Utilisez le mode sec les jours très humides

En été, une humidité élevée peut être plus désagréable pour les gens que le temps chaud lui-même. Dans ces cas, les ingénieurs recommandent d’utiliser différents modes de climatisation.

« Il est bon de choisir le bon mode en fonction des conditions intérieures », a déclaré Jun Hwang du groupe R&D Air Solution. « Les climatiseurs fonctionnent en aspirant de l’air chaud et humide qui traverse l’échangeur de chaleur froid à l’intérieur de l’unité intérieure avant d’émettre de l’air frais pour abaisser les températures et l’humidité intérieures. Bien que les fonctionnalités de base des modes de refroidissement et de séchage soient similaires, elles fonctionnent de différentes manières en fonction du résultat que vous essayez d’obtenir.

Cela soulève la question : Quelle est la différence entre les modes Refroidissement et Déshumidification ?

En termes simples, le refroidissement est idéal pour abaisser rapidement la température de l’air intérieur tandis que le séchage est parfait pour réduire l’humidité dans un espace. La plus grande différence réside dans le compresseur et le volume d’air.

L’objectif du refroidissement est de correspondre à la température définie par l’utilisateur. Après avoir détecté la température intérieure, le climatiseur émet de l’air frais et ajuste la sortie du compresseur dans l’unité extérieure pour maintenir la température souhaitée avec une consommation d’énergie minimale.

De même, le mode Dry (Déshumidification) est utilisé pour réduire l’humidité autant que possible en fonction de la température définie par l’utilisateur. Le climatiseur élimine l’humidité sans modifier la température en détectant à la fois la température intérieure et l’humidité relative avant de régler le volume d’air et la sortie du compresseur. Par exemple, si la température cible a été atteinte mais pas l’humidité, l’appareil continuera à faire fonctionner le compresseur tout en réduisant le volume d’air pour extraire l’humidité sans abaisser davantage la température.

Selon un document de recherche, les ingénieurs ont confirmé que le mode sec était environ 2,7 fois plus efficace pour éliminer l’humidité que le mode refroidissement lorsqu’il fonctionnait à la même température dans un environnement imitant les périodes de forte humidité. En fait, Dry a diminué l’humidité relative de la pièce de 75 % à 55 % et l’indice d’inconfort est passé de 73 à 70. — avec des participants qui ressentaient une gêne passant de 50% à 10%.

Étant donné que la température et les conditions météorologiques fluctuent tout au long de la journée, il peut être fastidieux de basculer manuellement entre les modes. Pour optimiser l’expérience de refroidissement et maintenir des conditions optimales dans la pièce, les ingénieurs de Samsung recommandent d’utiliser AI Auto Cooling,1 qui bascule automatiquement sur le mode le plus approprié entre WindFree™, Fast et Normal Cooling.

« La fonction AI Auto Cooling passe au mode approprié qui convient au ménage de chaque utilisateur en analysant les modèles d’utilisation et les conditions externes des unités intérieures et extérieures », a déclaré Hwang.

Les modèles d’utilisation sont envoyés au serveur AI chaque jour — avec des mises à jour régulières tous les trois à quatre jours — pour offrir aux utilisateurs une expérience de refroidissement plus personnalisée.

#2 Digital Inverter Boost favorise l’efficacité énergétique

Les gens évitent souvent d’allumer leurs climatiseurs pendant de longues périodes par crainte de factures d’électricité en hausse. Cependant, grâce à la technologie Digital Inverter Boost à haute efficacité énergétique, les utilisateurs peuvent profiter de pièces agréablement fraîches pendant les mois chauds d’été tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 73 %.

Pour comprendre pourquoi la consommation d’énergie augmente, Sangwoo Lee du groupe R&D Air Solution a expliqué les différences entre le temps de fonctionnement du climatiseur et la zone occupée. « Parfois, les gens éteignent brièvement leurs climatiseurs avant de les rallumer quand il fait chaud – répétant cela encore et encore parce qu’ils craignent d’augmenter leurs factures d’électricité », a déclaré Lee. « Cependant, cela peut en fait faire augmenter encore plus la facture. »

Les ingénieurs de Samsung ont effectué des tests pour mesurer la quantité d’énergie économisée lorsqu’un climatiseur est éteint et allumé par rapport à lorsqu’un climatiseur fonctionne en continu. Bien que les résultats puissent varier en fonction de la taille de la zone et de la différence entre les températures intérieure et extérieure, les ingénieurs ont conclu qu’il est préférable de garder le climatiseur allumé lorsqu’on quitte les espaces pendant moins de 90 minutes.

« Lorsque le climatiseur était allumé après 30 minutes, la consommation d’énergie était supérieure de 5 % par rapport à une utilisation continue. Lorsqu’il est allumé après 60 minutes, il était 2% plus élevé. Cependant, après plus de 90 minutes, éteindre le climatiseur et le rallumer plus tard a entraîné une réduction de la consommation d’énergie »,2 a déclaré Seongjin Lim du groupe R&D Air Solution.

Lim a expliqué que le Digital Inverter Boost aide à maintenir des températures constantes tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. « Les derniers climatiseurs utilisent la technologie Digital Inverter Boost pour maintenir les températures souhaitées avec moins de fluctuations. Allumer et éteindre fréquemment les climatiseurs est inefficace car il faut plus d’énergie pour abaisser à nouveau la température ambiante.

De plus, Lim a recommandé de fermer les portes des pièces qui ne sont pas utilisées et de ne refroidir que les zones nécessaires. « Les espaces plus grands ont plus de volume, ce qui signifie qu’il faut plus d’énergie pour les refroidir. En fermant les portes et en réduisant la taille de la zone qui nécessite un refroidissement, les utilisateurs peuvent économiser de l’énergie », a-t-il déclaré.

#3 Utilisez WindFree™ Mode de refroidissement

Les climatiseurs Samsung sont équipés du refroidissement WindFree™ pour optimiser l’efficacité énergétique et maintenir des températures intérieures fraîches pour les utilisateurs qui trouvent les fortes brises inconfortables.

Avec WindFree™ Cooling, les utilisateurs peuvent créer leur environnement domestique parfait. « Le refroidissement WindFree ™ fonctionne de la même manière qu’un flacon pulvérisateur car il diffuse l’air à travers 23 000 micro-trous d’air », a déclaré Hwang. « Le chemin hybride combine le vent direct et » Still Air « ,3 agissant comme la buse. Pour abaisser rapidement la température, la lame de flux d’air s’ouvre et le vent est soufflé. Lorsque les utilisateurs veulent rafraîchir leurs pièces sans vent fort, la direction du vent est déviée à l’intérieur du climatiseur et la pale se ferme — permettant à l’air frais d’être dispersé à travers les micro-trous d’air sur le panneau avant à la place »,4 il expliqua.

Comment la cuisson peut affecter les performances du climatiseur

Cuisiner en été présente toujours un dilemme : garder les fenêtres fermées crée de l’air vicié, mais les ouvrir permet à l’air chaud et humide de s’infiltrer. Pour éviter cela, les ingénieurs de Samsung recommandent d’utiliser les technologies innovantes de SmartThings pour garder l’air frais et frais.

« Le brouillard d’huile est créé lors de la cuisson d’aliments contenant beaucoup de graisse », a déclaré Hyeongkyu Cho du groupe R&D Air Solution. «Bien que l’utilisation d’un climatiseur ou d’un purificateur d’air élimine une partie du brouillard d’huile, il peut se fixer à l’échangeur de chaleur et réduire les performances de la machine en bloquant les filtres et en émettant des odeurs désagréables. Dans ces cas, nous recommandons d’ouvrir les fenêtres pour favoriser la circulation de l’air.

Cho a expliqué comment SmartThings peut aider à créer des environnements domestiques encore plus agréables pour les utilisateurs. « Lors de la cuisson sur une cuisinière à induction connectée à SmartThings, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction automatisée qui éteint le climatiseur et allume la hotte pour un traitement personnalisé de l’air de la cuisine afin d’éliminer rapidement la fumée et la vapeur avant de rallumer le climatiseur. »

Élargir la compréhension des consommateurs et la recherche technique

Bien qu’il puisse être difficile de rédiger un document de recherche, les ingénieurs de Samsung ont souligné les avantages de la mise en commun de leurs données pour tirer diverses conclusions. Hwang a expliqué à quel point il est important de faire vérifier par un groupe d’experts les données qu’il a produites. « Si le but d’un catalogue de vente au détail est de présenter aux consommateurs des informations sur les produits de manière simple et concise, un document de recherche est d’expliquer et de promouvoir les nouvelles technologies de manière plus détaillée et plus scientifique auprès des experts », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance des documents de recherche au sein de l’industrie en déclarant que « les documents de recherche peuvent mettre en évidence les avantages spécifiques des produits et des technologies tout en renforçant la crédibilité d’une entreprise ».

« Dans le passé, certains consommateurs pensaient que le fonctionnement des climatiseurs entraînait des factures d’électricité élevées. Il y avait de nombreuses idées fausses sur la façon dont les modes de refroidissement et de séchage affectent la consommation d’énergie », a poursuivi Hwang. « Nous avons pu corriger ces perceptions grâce à nos documents de recherche sur les climatiseurs dotés de la technologie Inverter et expliquer comment utiliser les climatiseurs plus efficacement. »

Les ingénieurs de Samsung restent déterminés à aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs climatiseurs pour une utilisation non seulement pendant l’été mais toute l’année.

1 Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Lorsqu’une connexion Wi-Fi n’est pas disponible, le mode préféré est basé sur le résultat de l’analyse des données.

2 Source : Entreprise Samsung Electronics Digital Appliances (DA) (2020). Une étude sur le taux d’économie d’énergie selon les conditions réelles d’utilisation du climatiseur Inverter résidentiel. La Société des ingénieurs en climatisation et en réfrigération de Corée, p104-105.

3 L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) définit l' »air immobile » comme des courants d’air à des vitesses inférieures à 0,15 m/s sans présence de courants d’air froids.

4 Source : Entreprise Samsung Electronics Digital Appliances (DA) (2016). Une étude expérimentale sur l’amélioration du confort thermique pour le climatiseur résidentiel à onduleur. La Société des ingénieurs en climatisation et en réfrigération de Corée, p522-523.