Conducteur pris à plus de 2 fois la limite de vitesse par la GRC de Kelowna

La GRC de Kelowna a récemment arrêté un speedster qui conduisait plus vite que le double de la limite légale.

Le jeune conducteur a été chronométré en roulant à 201 km/h dans une zone de 90 km/h.

« Ces excès de vitesse mettent eux-mêmes et des membres innocents du public en danger. Ce jeune individu a été chronométré à plus de 200 km/h ce long week-end avec de nombreuses familles sur la route profitant des vacances dans notre communauté. Ce taux de vitesse est totalement inacceptable. S’il vous plaît, ralentissez », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera.

