Avez-vous essayé de regarder la MLS et découvert que ce n’était pas pour vous ? Ou peut-être avez-vous perdu espoir dans la saison de votre équipe ? Vous avez signé pour les débuts de Messi mais vous ne pouvez plus vous soucier de la ligue ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez vous désinscrire du Season Pass MLS, il s’agit d’une procédure indolore. Voici comment:

Se désinscrire du Season Pass MLS sur iOS

Depuis votre iPhone ou iPad, voici comment résilier votre abonnement :

Ouvrez votre application Paramètres Appuyez sur votre nom en haut de l’écran pour ouvrir votre identifiant Apple Ensuite, appuyez sur « Abonnements » Appuyez sur Passe de saison MLS Appuyez sur l’option « Annuler l’abonnement » sur cet écran

Se désabonner du Season Pass MLS sur Mac

Pour annuler depuis votre ordinateur de bureau ou portable Mac, suivez cette procédure :

Ouvrir l’App Store Cliquez sur votre nom dans le coin inférieur gauche de la fenêtre pour ouvrir votre identifiant Apple Cliquez sur « Informations sur le compte » ou « Afficher les informations » en haut de cet écran Faites défiler jusqu’à la section « Gérer » et cliquez sur le lien « Gérer » à côté de « Abonnements » Cliquez sur « Modifier » à côté de MLS Season Pass Cliquez sur l’option « Annuler l’abonnement » sur cet écran

Se désinscrire du Season Pass MLS sur PC Windows

Pour annuler depuis votre PC de bureau ou portable, suivez cette procédure :

Ouvrez iTunes Dans la barre de menu supérieure, sélectionnez « Compte », puis « Afficher mon compte » Faites défiler jusqu’à la section « Paramètres » et cliquez sur le lien « Gérer » à côté de « Abonnements » Cliquez sur « Modifier » à côté de MLS Season Pass Cliquez sur l’option « Annuler l’abonnement » sur cet écran

Et c’est tout! Vous serez désabonné du Season Pass MLS et ne serez plus facturé.

Si vous rencontrez des problèmes ou si les choses semblent différentes de celles décrites ci-dessus, consultez l’assistance Apple pour plus d’informations. Notez que si dans l’une des méthodes ci-dessus, vous ne voyez pas votre nom/identifiant Apple pour accéder à vos paramètres, vous devrez vous connecter avec l’identifiant Apple que vous avez utilisé pour configurer votre compte.