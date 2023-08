Comment la taille du terrain affecte les styles de jeu au football

Toutes les tailles de terrain au football ne sont pas égales. En fait, il n’y a pas de taille de terrain universellement convenue que tous les stades utilisent. Il existe des limites sur la longueur, la largeur et la taille que peut avoir le champ. Les deux lignes d’un terrain de soccer doivent être égales des deux côtés et comprises entre 49 et 98 verges. Les lignes de touche (c’est-à-dire les lignes de touche) doivent être égales des deux côtés et comprises entre 98 et 131 mètres. Puisqu’il peut y avoir une différence de taille d’un stade à l’autre, examinons de plus près l’impact de ces différences sur les styles de jeu au football.

Les stades des équipes nationales ont des directives plus strictes, avec une plage de largeur entre 70 et 80 mètres et une plage de longueur entre 110 et 120 mètres. La FIFA recommande une largeur de 74 mètres et une longueur de 115 mètres.

Pourquoi certaines équipes préfèrent une taille de terrain plus longue

Il y a une histoire autour de Pep Guardiola lors de sa première visite au stade Ethiad en 2016. Il a appelé l’équipe de terrain de Manchester City et a négocié un accord selon lequel l’équipe de terrain garderait l’herbe plus courte que 23 millimètres en raison du passage rapide, style tiki-taka qu’il prévu d’employer à City.

Bien qu’il n’ait pas changé la taille du terrain du stade Etihad, il a probablement changé sa tactique pour utiliser la taille de 8 510 mètres carrés du stade. Il est plus facile de passer et de dribbler sur des terrains plus longs et plus larges, ce qui signifie que la tactique de Guardiola serait à la maison (comme c’était le cas à l’Allianz Arena et au Camp Nou).

Les équipes qui privilégient le fitness naturel et le cardio pourraient également favoriser un terrain plus long. Des équipes comme l’Atletico Madrid, dirigées par l’impitoyable préparateur physique Oscar Ortega, ont des terrains de 105 mètres de long et 68 mètres de large. C’est 8 664 mètres carrés, avec seulement cinq équipes de LaLiga utilisant plus d’espace que l’Atletico Madrid.

Bien qu’une grande partie de la taille du terrain puisse avoir à voir avec les fonds entre les mains d’Atleti, les fans passionnés de l’Atletico Madrid, leurs nouvelles stratégies de possession qui aident à gazer les attaquants adverses essayant d’appuyer, leur puissance et leur force sur les flancs, et leur forme physique naturelle font le Wanda Metropolitano à la fois un environnement hostile que les équipes craignent de jouer, mais aussi un terrain qui draine physiquement les adversaires.

Il n’est pas étrange de voir beaucoup d’équipes de haut niveau avoir de plus grands terrains grâce à un mélange d’argent, de styles de jeu et de réglementations de la FIFA.

Pourquoi certaines équipes préfèrent les terrains courts

Les équipes défensives préféreront les terrains plus courts, car il y a moins d’espace à couvrir, et elles n’auront pas besoin de travailler aussi dur pour gagner le ballon. Au fur et à mesure que le terrain s’élargit ou s’allonge, les équipes commencent à trouver du temps et de l’espace, et le jeu devient plus rapide. Cependant, les équipes défensives voudront enliser le jeu dans l’espoir d’obtenir un match nul ou de limiter la créativité et l’explosivité de l’équipe attaquante.

Kenilworth Road de Luton Town mesure 110 mètres sur 72, plus petit que de nombreuses équipes de championnat. Bien que le club travaille sur des rénovations du stade, avec une capacité de 10 356 places, le club l’a utilisé à son avantage lors du championnat EFL de l’année dernière avec l’une des meilleures défenses de la ligue. Le bloc bas, obstrué et peu encombrant de Luton Town n’a bénéficié que de son petit stade.

Est-ce si important que ça ?

Bien que la façon dont la taille du terrain influence le beau jeu ; à travers la tactique, la forme physique naturelle, la défense, et plus encore, ce n’est qu’une infime variable lorsque l’on regarde la grande portée du jeu. Le matériau et la résistance à l’air du ballon, la hauteur de l’herbe et sa santé, la météo et même les fans ont sans doute un impact plus important sur le jeu que la taille du terrain. Habituellement, si un manager attribue la taille du terrain comme excuse pour la perte de son équipe, les experts et les fans se moquent du manager.

Cela ne veut pas dire que la taille du terrain n’affecte pas le jeu en ce moment. Les managers ont souvent réduit la taille du terrain pour empêcher les équipes de jouer un football large et fluide.

Mark Hughes du Pays de Galles a rasé quelques mètres de la ligne de touche pour contrer les ailiers brésiliens explosifs en mai 2000. Mais cela n’a pas fonctionné car les Brésiliens Rivaldo et Zé Roberto se sont échappés pour une victoire 3-0.

L’entraîneur de Stoke City, Tony Pulis, ferait la même chose, poussant la taille de son terrain – en particulier contre Arsenal – au minimum absolu. Cela a non seulement favorisé leur bloc défensif, mais a également aidé leur magicien à long lancer Rory Delap à avoir un impact plus important.

Nous ne devrions pas nous perdre dans les détails de la façon dont quelques mètres peuvent favoriser quelqu’un. Cependant, la taille du terrain de football compte certainement beaucoup.

PHOTO : IMAGO / PA Images