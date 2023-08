Combien de Russes et d’Ukrainiens ont été tués jusqu’à présent ?

« Parce que dans ce genre de conflits, il y a un pourcentage de personnes qui manquent à l’appel. La disparition peut englober être un prisonnier de guerre, avoir été tué d’une telle manière que votre corps est anéanti, ou vous êtes tombé quelque part, et ils ne vous ont pas encore récupéré – et ne le feront pas avant un certain temps », a-t-il déclaré. « Il y a de l’incertitude des deux côtés, et la technologie n’aide pas, quoi qu’on en pense. » Les combats se sont intensifiés cette semaine avec une attaque russe majeure à Odessa détruisant des sites historiques et des infrastructures essentielles. Crédit: PA Avec la Russie et l’Ukraine désireuses d’empêcher l’autre de saisir une bonne idée de leur position militaire, elles ont largement gardé le silence sur le nombre de leurs propres pertes militaires. L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion indépendant sur les politiques publiques à Washington, affirme que les péages dans un conflit sont intentionnellement opaques pour masquer le potentiel militaire actuel et ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.

Il existe également une incitation pour les commandants et les dirigeants politiques à évaluer les pertes de leur propre camp, tout en évaluant les pertes du côté ennemi, suggère un porte-parole de l’institut. Ryan, qui a servi dans l’ADF pendant plus de 35 ans et a été commandant de l’Australia Defence College, a déclaré que la sécurité opérationnelle était un moteur majeur du type d’informations que les gouvernements publient, y compris le nombre de tués, de blessés, de disparus et de prisonniers de guerre. « Nous voyons que chaque jour sur [Ukraine’s] les médias sociaux et dans leurs mises à jour opérationnelles quotidiennes sur Facebook », a déclaré Ryan. « Ils mettent à jour le décompte d’environ 20 mesures différentes, y compris les soldats tués, les chars, l’infanterie, les véhicules de combat, les avions… cela fait partie de cette bataille d’influence stratégique que les deux combattent. »

Ryan a déclaré que l’ampleur de la mort en Ukraine ne pouvait être comparée aux conflits prolongés en Irak ou en Afghanistan, qui étaient historiquement des guerres « à faible rythme » ou à faible nombre de victimes pour les forces militaires. Un soldat ukrainien dans une tranchée russe récemment capturée avec des soldats russes décédés, sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk. Crédit: PA « Il faut vraiment revenir à quelque chose comme la guerre de Corée […] les forces de masse utilisées des deux côtés, pour avoir une idée de cela. Un projet de collaboration de données par deux médias russes indépendants et un scientifique des données de l’Université de Tübingen, en Allemagne, en juillet, a suggéré que près de 50 000 hommes russes sont morts pendant la guerre. L’analyse par Médiazone, Médouza et le scientifique des données Dmitry Kodak a sondé les registres d’héritage du gouvernement russe et les données officielles de mortalité pour appliquer une méthode statistique largement utilisée pendant la pandémie de COVID-19 pour calculer la surmortalité.

Chargement Le calcul des décès par surmortalité a été popularisé pendant la pandémie car de nombreux pays manquaient de données et de ressources pour signaler avec précision les décès dus au COVID-19. La surmortalité est définie comme la différence entre le nombre total de décès dans une crise et ceux attendus dans des conditions normales. Dans la pandémie, la surmortalité représentait le nombre total de décès directement attribués au virus, ainsi que l’impact indirect d’éléments tels que la perturbation des services de santé essentiels ou les perturbations des déplacements. Kobak, qui a appliqué la surmortalité lors du calcul des décès liés au COVID en Russie pendant la pandémie, a déclaré que le même concept pourrait calculer les pertes de guerre. En utilisant les données du gouvernement russe, Kobak a déclaré que le projet a estimé combien d’hommes de moins de 50 ans sont morts entre février 2022 et mai 2023 par rapport aux années d’avant-guerre.

«Nous voulions examiner les jeunes hommes et comparer comment les décès dans ce groupe d’âge spécifique et dans ce sexe spécifique ont augmenté par rapport… aux décès chez les jeunes femmes du même âge. Parce qu’au moins en Russie, toutes les victimes de la guerre sont des hommes. Donc, cela se sépare très proprement », a-t-il déclaré. Des journalistes de MédiazoneBBC Russie et des volontaires avaient précédemment obtenu des dossiers de cas d’héritage déposés auprès des autorités russes détaillant les demandes d’homologation de plus de 11 millions de personnes décédées entre 2014 et mai 2023. Leur analyse a montré que 25 000 dossiers d’héritage supplémentaires ont été ouverts en 2022 pour les hommes âgés de 15 à 49 ans que prévu, a rapporté AP. Fin mai, le nombre de cas excédentaires était passé à 47 000. UN Médouza journaliste, qui a requis l’anonymat parce que son travail pour le média est passible de 15 ans de prison, a déclaré que le projet a mis en évidence l’importance d’une «révolution» du renseignement open source au cours de la dernière décennie. « Il est crucial de s’appuyer sur des données objectives qui peuvent être prouvées ou reproduites par des chercheurs indépendants », ont-ils déclaré.

« Cela nous permet de voir le conflit sous un jour complètement différent, où [we are] ne s’appuyant pas exclusivement sur des renseignements ou sur les déclarations des deux parties au conflit, mais utilisant en fait des données objectives. Chargement Interrogé sur l’étude le mois dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les chiffres de la mortalité publiés par le ministère russe de la Défense étaient « les seuls à avoir cette prérogative ». Peskov a également rejeté les estimations américaines des victimes russes comme incorrectes. Les deux Medizona et Médouza sont interdits en Russie, où les lecteurs ne peuvent accéder aux sites que par VPN. Alors que les observateurs militaires sont confrontés aux difficultés de calculer les vies perdues sur la ligne de front, les groupes d’aide et de défense sont confrontés à des défis similaires dans leur travail de surveillance des décès de civils.

Chargement Les chiffres les plus récents de la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine estiment qu’environ 9 200 civils ont été tués depuis le 24 février de l’année dernière, et 16 300 autres blessés. Krzysztof Janowski, porte-parole de la mission, a déclaré que le conflit en Ukraine était unique à d’autres guerres parce que l’ONU était incapable de travailler des deux côtés des lignes de confrontation. « Même en Bosnie pendant les heures les plus sombres de la guerre [1992-95] et en Syrie, l’ONU a pu franchir la ligne de front et travailler des deux côtés. En Ukraine, l’ONU est confinée à un côté – le côté contrôlé par l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Chaque mort civile est une mort de trop. »