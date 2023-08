Combats de supporters, la mort suspend Athènes-Zagreb en Ligue des champions

L’UEFA a suspendu un match de qualification de la Ligue des champions entre l’AEK Athènes et le Dinamo Zagreb après la violence des supporters entre les clubs. Un supporter grec est mort et plusieurs autres ont été blessés lors des rixes.

Les affrontements ont éclaté lundi soir devant le stade de l’AEK Athens dans le quartier Nea Philadelphia de la capitale grecque. Selon des informations, un groupe d’environ 100 supporters « ultra » du Dinamo Zagreb connus sous le nom de Bad Blue Boys (BBB) ​​s’était rendu à Athènes malgré l’interdiction par l’UEFA des supporters à l’extérieur pour le match. Les ultras du Panathinaikos ont rejoint le BBB alors qu’ils affrontaient les supporters de l’AEK. Les fans ont lancé des fusées éclairantes, des explosifs et des pierres lors de l’incident.

Une personne décède, les autorités en arrêtent 88

Un Grec de 29 ans a été poignardé à plusieurs reprises au cours des combats. Les secouristes l’ont transporté d’urgence à l’hôpital, mais il est décédé plus tard à cause de ses blessures. Au moins cinq autres fans sont allés à l’hôpital avec des blessures. La police grecque a déclaré que la bagarre avait fait huit blessés au total. Les autorités ont arrêté 88 personnes à la suite des affrontements, pour la plupart des ressortissants croates. Le Dinamo Zagreb a condamné la violence dans un communiqué, affirmant que « de tels événements ne sont pas conformes aux valeurs et à l’éthique que nous promouvons en tant que club ».

La violence des supporters reporte le match de la Ligue des champions lors du dernier incident

Dans la foulée des violences meurtrières, l’UEFA a reporté le match mardi. Même si Athènes était l’hôte de ce match, Zagreb accueillera ce match aller à la place. Ensuite, le match retour est à Athènes. De nombreux fans ont anticipé ce match entre autres lors de l’avant-dernier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions. Le vainqueur de cette rencontre affronterait alors Anvers pour une place en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Cependant, la mort tragique d’un jeune supporter a désormais éclipsé l’événement sportif. Pour l’instant, l’accent est mis sur la prévention de nouvelles violences alors que les équipes se préparent à se rencontrer sur le terrain dans la semaine à venir.

La violence des supporters est depuis longtemps un problème qui afflige le football croate et grec. L’année dernière, le gouvernement grec a augmenté les peines maximales pour les violences liées au football de six mois à cinq ans après un autre coup de couteau mortel. Cependant, le hooliganisme reste un problème persistant, souvent lié à des animosités historiques entre clubs.

PHOTO : IMAGO / Pixsell