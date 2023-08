Colten Boushie: la GRC a averti les agents de surveiller les opinions après le verdict de Stanley

La GRC s’est préparée à une réaction violente dans les régions rurales de la Saskatchewan et a surveillé de près les groupes autochtones après le verdict de non-culpabilité d’un agriculteur accusé de la mort de Colten Boushie, selon des courriels.

L’ancien haut responsable de la police montée de la province a également averti les agents de surveiller leurs opinions, et la police a attentivement surveillé et pesé les témoignages dans le procès pour meurtre très chargé qui a révélé les divisions raciales.

Cette semaine marque sept ans depuis que Boushie, un Cri de 22 ans de la Première Nation Red Pheasant, a été tué par balle dans une zone rurale près de la ville de Biggar, à environ 95 kilomètres à l’ouest de Saskatoon.

Gerald Stanley a été acquitté de meurtre au deuxième degré en 2018, après avoir témoigné au procès que son arme avait accidentellement explosé.

Après cinq ans d’attente, La Presse canadienne a récemment obtenu des courriels de la GRC envoyés pendant et immédiatement après le procès.

Des documents partiellement expurgés indiquent que les gendarmes surveillaient les menaces et se préparaient à des réactions négatives, en particulier après la lecture du verdict le 9 février 2018.

« Veuillez faire preuve de diligence lors des patrouilles rurales dans vos régions », a écrit un commandant dans un e-mail ce soir-là à ses collègues. « Comme vous pouvez tous le comprendre, le verdict de non-culpabilité produira des réactions négatives dans toutes nos communautés. »

Un jour plus tôt, le commandant de la division de la GRC de la province a encouragé les membres à porter « une attention particulière » à ce qui se passait dans leurs communautés.

« Considérez attentivement les risques et les responsabilités associés à la participation au débat public en cours autour de cette affaire », a écrit Curtis Zablocki, qui supervise maintenant la GRC de l’Alberta.

À partir du moment où Boushie a été abattu, les médias sociaux se sont éclairés avec des utilisateurs faisant des commentaires désobligeants, incitant le premier ministre de l’époque, Brad Wall, à demander l’arrêt des commentaires « racistes et haineux ».

Pendant le procès, les gendarmes ont envoyé des mises à jour quotidiennes sur les témoignages et sur les dirigeants autochtones de haut niveau qui étaient présents. Il y a eu des conversations sur les manifestants autochtones et leurs partisans à l’extérieur.

« C’était vraiment à sens unique depuis le moment où Colten a été tué jusqu’au moment de la décision de ne pas faire appel », a déclaré Eleanore Sunchild, co-avocate de la famille de Boushie, dans une interview.

« Je ne suis pas du tout surpris, c’est la Saskatchewan. »

La GRC de la Saskatchewan a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la force surveillait régulièrement les procès et que les messages des employés à l’époque rappelaient au personnel « qu’il pourrait y avoir un intérêt accru pour tout dialogue public sur cette enquête et ce procès ».

Zablocki a également déclaré dans un communiqué que le débat était important et qu’il était de sa responsabilité « de rappeler aux employés les risques associés à l’engagement dans ce débat public ».

La GRC a ajouté que la force continue de travailler à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Sunchild a déclaré que les membres de la famille de Boushie savaient qu’ils étaient surveillés par la GRC, mais il ne semblait pas que cela visait à assurer leur sécurité. Toutes les offres d’aide de la GRC ne semblaient pas sincères, a-t-elle ajouté.

« Il ne pouvait y avoir aucune relation entre la GRC et la famille Boushie-Baptiste pendant le procès en raison de toutes les mauvaises manipulations et du racisme que la famille a observés et ressentis à partir du moment où Colten a été tué », a déclaré Sunchild.

Un rapport de la Commission civile d’examen et des plaintes en 2021 a révélé que la GRC avait fait l’objet de discrimination raciale contre la mère de Boushie au cours de son enquête.

Il a trouvé que la façon dont elle avait été informée de sa mort était insensible, les agents sentant l’haleine de la femme en deuil à la recherche d’alcool et regardant dans un micro-ondes pour vérifier qu’elle avait préparé de la nourriture pour son fils.

Ce rapport a également révélé que des agents avaient mal géré des témoins et des preuves cruciales. Il a déclaré qu’un communiqué de presse de la GRC sur la fusillade aurait pu laisser les gens sous l’impression que « la mort du jeune homme était méritée ».

Des e-mails pendant le procès détaillent ce qui s’est passé lorsque le tribunal a appris que les agents avaient laissé ouverte une porte sur le véhicule de Boushie, permettant à la pluie d’emporter les preuves de sang.

« Étonnamment, la défense ne s’est pas attardée sur cette question », a écrit un officier.

La GRC a également conservé des notes détaillées sur les éléments de preuve présentés au procès, y compris un expert en armes à feu qui a témoigné pour la défense que le tir aurait pu être le résultat d’un « feu suspendu » ou d’un délai entre le moment où la gâchette d’un pistolet est tirée et une balle est licencié.

« Si je compare l’efficacité des experts au jury », a écrit un officier, « (l’expert de la Couronne) était le plus facile à suivre et à donner un sens aux choses ».

« (L’expert de la défense) a beaucoup parlé de mesures et cela a rendu la tâche très difficile à suivre. »

Une semaine après le verdict, Zablocki a envoyé un e-mail aux officiers les remerciant pour leur travail pendant une période « difficile et émotionnelle ». Il a noté que cela avait suscité de nombreux rassemblements, l’attention des médias et d’autres commentaires, « y compris la qualité de l’enquête de la GRC et nos relations avec les communautés autochtones ».

Les courriels montrent que la police a surveillé les comptes de médias sociaux de certains groupes autochtones au sujet des manifestations après le procès.

Sunchild se souvient de camionnettes faisant tourner leurs moteurs à l’extérieur du tribunal et se demande si le même effort a été déployé pour surveiller les partisans de Stanley.

Elle se demande également pourquoi plus de ressources n’ont pas été consacrées à l’enquête proprement dite sur la fusillade.

« Ces mêmes ressources n’ont pas été affectées à la famille Boushie et ces ressources n’ont pas été affectées à une enquête approfondie et équitable », a-t-elle déclaré.

Ken Coates, président du programme de gouvernance autochtone de l’Université du Yukon, a déclaré que l’affaire avait créé l’une des situations juridiques les plus instables de l’histoire récente du Canada.

« Les Premières Nations de la Saskatchewan et d’ailleurs étaient en colère contre l’enquête, le procès et le jugement », a déclaré Coates dans un courriel.

« Les politiciens, les responsables gouvernementaux et la police de tout le pays s’inquiétaient du potentiel de manifestations et de violence. »

Coates a déclaré que les courriels montrent que la GRC s’est préparée à un bouleversement qui ne s’est jamais produit.

Mais, a-t-il dit, les courriels démontrent également la retenue de la famille de Boushie, des dirigeants autochtones et de leurs partisans après le verdict.

« La manière dont la famille Boushie et les dirigeants des Premières Nations de la Saskatchewan ont géré leur réponse et le verdict de non-culpabilité est l’une des plus remarquables, décentes et retenues de mémoire récente, rendue encore plus impressionnante par la nature volatile de la mort de Colten Boushie et les plaintes déposées au sujet de l’enquête policière et du procès. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 août 2023.