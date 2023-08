Chloe Ferry a l’air incroyable dans un petit bikini noir et des cheveux lissés en arrière pour un claquement sensuel

La star de GEORDIE Shore, Chloe Ferry, avait l’air incroyable alors qu’elle flashait la chair dans un soutien-gorge noir et des bas minuscules assortis.

La star de télé-réalité l’a gardée cheveux lissée en arrière pour le look audacieux alors qu’elle avait l’air fraîche alors qu’elle faisait la moue dans l’objectif.

Instagram

Chloe Ferry avait l’air incroyable dans un petit deux pièces[/caption] Instagram

Chloé n’est pas étrangère au déshabillage en ligne[/caption]

ChloeLa silhouette enviable de était fièrement exposée alors qu’elle posait dans son immense dressing.

Ses atouts ont presque débordé de son soutien-gorge alors qu’elle s’assurait d’attirer l’attention sur ses courbes impressionnantes.

La jeune femme de 27 ans n’est pas étrangère au déshabillage des caméras et partage régulièrement des clips de son corps en bikini sur Instagram.

Cependant, cela a conduit des trolls cruels à frapper Chloé lors d’attaques viles alors qu’ils discutaient de son poids – une chose avec laquelle elle se bat depuis son lancement sous les projecteurs en 2015.

Chloé a toujours été honnête et franche à propos de son parcours de poids et a laissé ses fans inspirés après être allés au gymnase et avoir travaillé dur pour perdre du poids au cours des deux dernières années.

Cependant, la star glam a récemment dénoncé des trolls qui l’ont critiquée avec un message très provocateur.

Elle a déclaré la semaine dernière : « Les commentaires sur ma dernière bobine sont dégoûtants la semaine dernière, les gens m’appellent trop maigre et maintenant, apparemment, j’ai un trouble de l’alimentation et je ne mange pas !!!

« Quel est le problème avec les gens. Absolument dégoûtant. »

Elle a poursuivi : « C’est la dernière fois que j’aborde ce sujet parce que j’en ai vraiment marre de devoir me défendre à propos de mon poids.

« Je ne suis pas trop maigre du tout.

« J’ai un poids santé normal, personne n’a besoin de s’inquiéter, surtout pas des commentaires négatifs et horribles que je reçois à propos de mon poids.

« Je me rends compte que dans cette vie, vous ne pouvez pas faire le bien en faisant le mal.

« Un jour, je suis trop gros et le suivant jour trop maigre. Les gens doivent se faire une opinion.

« Si vous n’avez rien de gentil à dire, ne le dites pas, fin. »